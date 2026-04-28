El peronismo se planta contra el ajuste de Zdero: buscan declarar la emergencia alimentaria y salarial

En medio del ajuste que impulsa el gobernador Leandro Zdero, diputados del interbloque Frente Chaqueño resolvieron avanzar con un temario centrado en las principales problemáticas que atraviesa la provincia. “No vamos a desviar la atención de lo que está pasando y lo que resulta urgente”, remarcaron los legisladores peronistas de cara a la sesión ordinaria prevista para este miércoles.

El interbloque está conformado por Magda Ayala, Sebastián Benítez Molas, Katia Blanc, María Pía Chiacchio Cavana, María Luisa Chomiak, Tere Cubells, Analía Flores, Gladys González, Rubén Guillón, Atlanto Honcheruk, Elda Insaurralde, Luciano Moser, Lucas Nass, Santiago Pérez Pons, Rodolfo Schwartz y Nicolás Slimel, quienes coincidieron en priorizar un abordaje legislativo enfocado en la coyuntura actual.

Las medidas económicas del gobernador Zdero y su apoyo a las reformas estructurales del Gobierno nacional golpean de lleno el bolsillo de los chaqueños, que sufren por el ajuste y luchan por llegar a fin de mes, aunque muchos no lo logran. Frente a este panorama, los diputados definieron como ejes prioritarios la declaración de emergencia hídrica en los municipios afectados, medidas para frenar el impacto de las tarifas de energía eléctrica y de agua, emergencia alimentaria y salarial para docentes y trabajadores del sector público.

Más allá de la asistencia inmediata por las intensas lluvias, el interbloque centró su agenda en mitigar el impacto del costo de vida sobre los hogares chaqueños. Según detalló el medio Chaco Día por Día, los legisladores presentaron un proyecto de ley clave que busca suspender por 180 días cualquier incremento en las tarifas de energía eléctrica y agua potable en toda la provincia.

Esta iniciativa surge como una respuesta directa a la vulnerabilidad económica de los usuarios y propone frenar la aplicación de nuevos cuadros tarifarios en las empresas estatales SECHEEP y SAMEEP. La medida contempla incluso dejar sin efecto las actualizaciones derivadas de las audiencias públicas realizadas durante 2026 y priorizar la estabilidad del bolsillo familiar por sobre los procesos de revisión técnica en el contexto de crisis. Además, se establece que las empresas deberán implementar planes especiales de financiación, garantizar condiciones razonables de pago y no aplicar intereses punitorios durante la vigencia de la ley.

Emergencia Alimentaria: buscan reforzar las partidas destinadas a comedores y merenderos

Frente al severo impacto de la crisis económica y el encarecimiento de la canasta básica, el temario exige avanzar con la declaración de la Emergencia Alimentaria. La iniciativa insta al Ejecutivo provincial a garantizar y reforzar de manera urgente las partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares, merenderos y organizaciones comunitarias, y, de esta manera, asegurar la contención y asistencia directa para las familias chaqueñas más golpeadas por la coyuntura

En paralelo, la propuesta contempla la suspensión de cortes de suministro por falta de pago para un amplio universo de usuarios considerados vulnerables, entre ellos jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, electrodependientes y microemprendimientos familiares registrados. Además, prohíbe el retiro de medidores o cualquier acción que impida la reconexión inmediata de los servicios. De aprobarse en la Legislatura, la medida tendría una vigencia de ciento ochenta días corridos a partir de su promulgación, con posibilidad de prórroga por igual período mediante una nueva ley.

Hace algunas semanas, un docente del Impenetrable denunció que niños pasan toda la jornada escolar sin comer, se descomponen y se duermen en clase. El planteo fue realizado por Marcelo Alvarenga, director suplente de la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 982, ubicada en el paraje Río Muerto, en la localidad de El Espinillo. Con 17 años de trayectoria en la región, el docente describió un escenario crítico que afecta directamente a alumnos de nivel primario, en la provincia gobernada por Leandro Zdero.

Según explicó en comunicación con El Destape, muchos estudiantes llegan a la escuela tras recorrer varios kilómetros desde sus hogares, iniciando su jornada alrededor de las 6 de la mañana. Sin embargo, permanecen en el establecimiento hasta las 16 sin recibir una alimentación adecuada, lo que genera consecuencias visibles en su salud y desempeño escolar. “Se duermen porque no comen”, señaló