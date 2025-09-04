Chau rodete: 3 peinados con colita de pelo para esta primavera que te hacen ver elegante y sofisticada.

Hay tres peinados en tendencia para lucir al máximo tus colitas de pelo esta primavera 2025. Si sos de las que prefieren llevar el pelo recogido pero ya te aburriste del típico rodete, estos peinados te van a encantar. La colita de pelo se está convirtiendo en protagonista entre los peinados para esta temporada, y aunque no lo creas, hay muchos estilos diferentes para hacerlas.

La colita de pelo no tiene por qué ser aburrida. Se pueden hacer de diferentes formas: altas, bajas, a una altura intermedia; bien tirantes, para un look más clean y formal, o más flojas y sueltas si te querés ver más natural. La gomita, hebillas, pañuelos, vinchas o accesorios que le sumes también van a marcar la diferencia.

3 peinados con colita de pelo en tendencia para esta primavera

1. Colita de pelo con pañuelo o moño

Los pañuelos van a ser tendencia esta primavera. Aportan colores y texturas al cabello, haciendo que el peinado se vea interesante. Es ideal si usás prendas muy básicas o tus looks son más simples y querés tener un toque llamativo y distintivo desde el peinado. Por otro lado, los moños también son otro accesorio muy en tendencia para esta primavera. Pueden ser grandes, o bien una cinta finita que te ates alrededor de la colita en forma de moño. Aportan un look femenino, sofisticado y elegante.

Colita de pelo en tendencia para esta primavera 2025.

Colita de pelo en tendencia para esta primavera 2025.

2. Colita estilo Clean Girl

El estilo Clean Girl sigue marcando tendencia. Es muy simple, minimalista y siempre queda bien, te pongas lo que te pongas. Simplemente necesitás una colita de pelo (puede ser negra o del color natural de tu pelo), un peine y gel, cera o fijador. Peinate el pelo hacia atrás si querés una colita tirante clásica, o bien hacete una raya al medio en los mechones frontales y luego hacete la colita. Es perfecto si te molesta tu frizz y te querés ver prolija.

Colita de pelo en tendencia para esta primavera 2025.

3. Colita de pelo con trenzas, decorada con cintas y moños

Por el contario, si sos más del maximalismo, te podés hacer una colita de pelo con una trenza (o varias finitas) en la cola. A eso le podés sumar los accesorios que quieras, como cintas, moños, hebillas, vinchas o lo que más te guste.