¿Tenés poco pelo? 3 peinados en tendencia para agrandar el volumen de tu pelo en minutos.

Existen tres peinados perfectos para agrandar el volumen de tu pelo y que van a ser tendencia este 2025. Si tenés poquito pelo, pelo finito o bien querés que parezca que tenés más cantidad pero no sabés cómo peinártelo, estas tres ideas te van a servir de inspiración.

Lo único que vas a necesitar para hacer estos peinados es un secador de pelo, un cepillo redondo y algo de paciencia para aprender a hacerlos. Podés ver tutoriales sobre cómo manejar el cepillo, o bien experimentar cuando tengas tiempo de practicar. Estos peinados, si aprendés a hacértelos, te van a salvar para cada ocasión que necesites un buen peinado simple y rápido. También podés sumar algún spray o mousse voluminizador.

3 peinados para maximizar el volumen que son tendencia para este 2025

1. "Blowout” de los 90

Este es el peinado más clásico para maximizar el volumen del pelo. Gregory Russell, estilista y embajador de L’Oreal Professionnel AirLight Pro, explicó en diálogo con Real Simple que este peinado es ideal si tenés el pelo cortado en capas. El especialista recomienda aplicar mousse voluminizador sobre el cabello húmedo, desde la raíz hasta las puntas, y añadir una o dos gotas de aceite que aporte brillo.

Luego, indica secar el cabello hasta que esté aproximadamente un 90% seco, levantando la raíz para crear la base del volumen. Después, utilizar un cepillo redondo grande de cerdas naturales para secar cada sección, fijándola con rulos de velcro y dejando que se enfríe por completo. Finalmente, retirar los rulos, inclinar la cabeza hacia abajo y rociar con laca de fijación ligera para un acabado suave y con movimiento.

Peinados para maximizar el volumen del pelo.

2. Raya lateral con lift en la raíz

Este peinado consiste en cambiar la raya al lado contrario para maximizar el volumen. “También podés peinar y secar todo hacia el lado opuesto, alejándote de tu raya normal, y esto dará un lift instantáneo en la raíz cuando regreses a tu raya habitual”, dice Nicole Rojas, estilista en Nueva York del Pearlita Salon. Si querés fijarlo, podés aplicar spray texturizante en la raíz y masajear con los dedos.

Peinados para maximizar el volumen del pelo.

3. Blowout al estilo Brigitte Bardot

Este es ideal si tenés flequillo, ya que imita el pelo de Brigitte Bardot en la década del 60. La actriz era conocida por su cabello con un volumen notable en la coronilla. Russell aconseja empezar aplicando un mousse voluminizador en el cabello húmedo, secando hasta un 90% de sequedad.

Peinados para maximizar el volumen del pelo.

“Mantené la línea frontal y la raya relativamente planas y concentra el volumen en la coronilla. Empezá con la sección de la coronilla, secando con un cepillo redondo grande y fijando la sección con un rulo de velcro, luego continuá sección por sección desde el frente hasta la parte trasera del cabello”, indica. Por último, secá y fijá las secciones restantes y aplicá laca de fijación ligera.