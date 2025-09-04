3 diseños de uñas originales y únicos para esta primavera 2025.

Hay tres diseños de uñas que van a ser tendencia esta primavera 2025. Estos diseños son muy originales, femeninos y alegres, perfectos para ponerle un poco de color y alegría a tus uñas durante la llegada de esta estación. Si ya te aburriste de los diseños simples y querés innovar, estas ideas te pueden inspirar.

Más allá de las francesitas o los colores de uñas más clásicos, como rojo, negro, blanco y vía láctea, existen muchos diseños y colores que podés explorar para esta primavera. Estos diseños son virales en redes sociales como Pinterest y en cuentas de Instagram de manicuras de todo el mundo.

3 diseños de uñas en tendencia para esta primavera 2025

1. Uñas con flores minimalistas

Las flores son un must para la primavera. Cada año, se ven en prendas, maquillaje y uñas. No hace falta que vayas a una manicura experta para conseguir un diseño floral en tus uñas. Podés hacerte este tipo de diseños minimalistas vos misma en casa. Solamente necesitás un pincel muy finito para dibujar los detalles de las flores. Podés experimentar con diferentes colores y hacer flores más o menos grandes, una o varias a lo largo de todas las uñas.

2. Uñas con pétalos en los costados

Si querés un diseño floral un poco más original, podés dibujar solamente los pétalos en alguna de las esquinas de las uñas. Este diseño tiene pétalos de flor mucho más alargados, en forma de rayitas. Experimentá con los colores que más te gusten. Podés usar una base transparente o rosa clara, o bien de algún color más vibrante.

Diseños de uñas para esta primavera 2025.

3. Uñas frutales

Las uñas frutales son otro diseño muy alegre y original para la primavera. Podés dibujarte las frutas que más te gusten, como frutillas, uvas, arándanos, bananas o las que se te ocurran. Si querés un diseño original pero delicado, conviene que hagas las frutas lo más pequeñas posible, y en lugar de en el centro de la uña, en alguna de las esquinas.