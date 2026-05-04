Franco Colapinto cerró una semana ideal y sabe que este debe ser el piso: "Gran finde"

Franco Colapinto vivió una de las mejores semanas de su vida y culminó en Miami.

Franco Colapinto cerró una semana ideal y sabe que este debe ser el piso en la Fórmula 1, luego del séptimo puesto conseguido con el Alpine en el Gran Premio de Miami 2026. El piloto argentino de 22 años logró su mejor resultado en las casi tres temporadas que lleva en la máxima categoría del automovilismo mundial.

"Fran" es consciente de que hay un margen de mejora inmenso a partir de ahora. Alpine completo, con Pierre Gasly y Flavio Briatore incluidos, apuntarán al podio de cara a lo que resta de la temporada. Las mejoras en el chasis, la buena estrategia a una sola parada bien demorada hasta la vuelta 32, el monoplaza renovado en general y la evolución en la estabilidad aerodinámica fueron las claves para que Colapinto culminara séptimo. Por supuesto, la muy buena clasificación, la solidez a lo largo arriba del vehículo de los 57 giros y la fortuna tras una mala largada hicieron el resto.

Después de los seis puntos acumulados en el moderno circuito de Estados Unidos, el ex Williams repasó en las redes sociales los siete días hermosos que vivió. El domingo 26 de abril lo acompañó una multitud de 600.000 personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego conoció a Lionel Messi en Miami y, por último, culminó séptimo en la pista el 3 de mayo.

Franco Colapinto vivió una de las mejores semanas de su vida y culminó en Miami.

"De las mejores semanas de mi vida!!!!! Gracias por acompañarme, Leo Messi, sos mi ídolo. P7 vamooooooooossssssss!!!!! Gran findeeeee", publicó Colapinto en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto). Por supuesto, el posteo en su feed se llenó de Me Gusta, comentarios y compartidos por parte de sus 5.6 millones de seguidores. Allí, además, adjuntó imágenes de un fin de semana inolvidable para el joven pilarense.

Algunos de los famosos exdeportistas que lo felicitaron en los comentarios fueron Juan Martín del Potro, Paula Pareto, Kevin Benavídes, Sergio "Cachito" Vigil y Juan Manuel "Cochito" López. Ahora, habrá 20 días para trabajar para la próxima carrera, que también será en Norteamérica, en este caso en Canadá con el GP de Montreal.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La próxima presentación del argentino será el domingo 24 de mayo a las 17 horas de Argentina, con el Gran Premio de Canadá en Montreal, en el circuito Gilles Villeneuve. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo terminó Colapinto en cada carrera en 2026?