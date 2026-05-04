Anses oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y la AUH en mayo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, precisó este lunes que las jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH tendrán un incremento del 3,38% en mayo de 2026, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de marzo publicado por el INDEC.

De este modo, los jubilados pasarán a cobrar un haber mínimo de 393.174,10 pesos este mes, a lo que se suma nuevamente el bono de 70.000 pesos, por lo que ninguno cobrará menos de 463.174.10 pesos, detalló Anses. En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese último monto.

Además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 384.539,28 pesos (314.539,28 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 345.221,87 pesos (275.221,87 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 141.286 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 460.045 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 70.651 para el primer rango de ingresos.

Jubilaciones y pensiones: cuándo cobro en mayo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el 11 de mayo y continuarán por orden de terminación de DNI hasta el 21 de mayo. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 : 11 de mayo

DNI terminados en 1 : 12 de mayo

DNI terminados en 2 : 13 de mayo

DNI terminados en 3 : 14 de mayo

DNI terminados en 4 : 15 de mayo

DNI terminados en 5 : 18 de mayo

DNI terminados en 6 : 19 de mayo

DNI terminados en 7 : 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, las fechas de cobro se extienden desde el 22 de mayo hasta el 29 de mayo, según la siguiente organización:

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

AUH y AUE: cobro en los mismos días que las jubilaciones mínimas

Tanto la AUH como la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo mantienen el mismo calendario que las jubilaciones mínimas. Los pagos se realizan del 11 al 22 de mayo, según la terminación del DNI: