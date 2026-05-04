Vertedero chileno encabeza lista mundial de emisores de metano en el informe ambiental de la ONU

Imagen de archivo de una excavadora trabajando en un vertedero en Til Til, Chile.

Un estudio reciente de la agencia ambiental de la ONU revela que una de las mayores fuentes mundiales de gas metano, responsable del calentamiento global, es ‌un vertedero que sobresale de las ‌colinas en las afueras de Santiago, la capital de Chile.

El vertedero de Lomas Los Colorados encabeza una lista de 50 sitios artificiales con los niveles más altos de emisiones de metano del mundo, según datos de imágenes satelitales publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en abril.

"Tenemos una megafuente de emisión de metano que puede estar afectando, teniendo estos efectos, que después van a repercutir no únicamente en Chile, sino a nivel global", ​dijo el jefe del departamento ⁠de ingeniería civil y medio ambiente de la Universidad de Santiago, Juan José Garcés.

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El vertedero ‌con forma de pirámide, situado a unos 60 kilómetros al norte de ⁠la ciudad, recibe residuos de hogares de una zona ⁠poblada por más de 7 millones de personas.

Sin embargo, desde 2007, ha contribuido al suministro de combustible de una central eléctrica cercana mediante un programa para convertir el metano capturado en biogás, ⁠según informó a Reuters la empresa gestora KDM Empresas.

"Esto no solo mitiga significativamente el ​efecto invernadero, sino que también transforma un pasivo ambiental en una ‌fuente de energía limpia y útil", dijo en ‌un comunicado.

Según las estimaciones del estudio, el vertedero de basura compactada produce 102.667 toneladas ⁠de metano al año, lo que equivale a las emisiones de casi 2 millones de automóviles que circulan anualmente.

Eso supone unas 20.000 toneladas más que la segunda instalación del listado, una planta de petróleo y gas en Turkmenistán. Las siguientes 20 instalaciones de la lista generan, de ​media, unas 60.000 ‌toneladas menos.

El metano contribuye de manera importante al calentamiento global, ya que representa cerca de una cuarta parte de todas las emisiones que provocan el cambio climático, según el Sistema de Alerta y Respuesta al Metano (MARS, por su sigla en inglés) del PNUMA, que monitorea y mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Se ⁠trata de importantes emisores en los sectores del petróleo y el gas, el carbón y los residuos, que emiten de forma continua o frecuente", declaró el PNUMA en referencia a las conclusiones publicadas en abril.

MOSCAS Y MALOS OLORES

Los residuos atraen moscas y desprenden malos olores, lo que a menudo hace que los vecinos se sientan impotentes, dijo Patricio Salgado, de 70 años, que vive cerca del vertedero.

"Nos vienen a complicar la existencia las 24 horas del día", dijo. "No es agradable".

KDM Empresas, perteneciente al grupo ‌hispano-estadounidense Urbaser Danner, criticó el análisis del PNUMA por basarse en una única medición realizada a principios de 2026 que no reflejaba las fluctuaciones meteorológicas ni las operaciones diarias a lo largo del tiempo.

Según añadió la empresa en su comunicado, entre 2007 y 2025, su proyecto de captura de biogás y recuperación de energía evitó la emisión de más de 700 millones de metros cúbicos de ‌metano y 11 millones de toneladas de dióxido de carbono.

La energía resultante, que puede alcanzar hasta 100.000 megavatios-hora (MWh), abastece la central eléctrica de Loma Los Colorados, según informó KDM.

Marcelo Mena, profesor de la facultad de ‌química e ingeniería de ⁠la Universidad Católica de Valparaíso, pidió mayores esfuerzos para separar los residuos orgánicos, como los restos de comida, para ayudar a reducir tanto el metano ​como los malos olores.

"Si somos capaces de sacar lo que causa el mal olor de los orgánicos y tratar de hacer digestión anaerobia o compostaje, eso es lo que tenemos que empezar a acelerar”, afirmó.

(Reporte adicional de Cristóbal Osorio; editado por Daina Beth Solomon, Deisy Buitrago y Carlos Serrano)