Día del Cocktail: el mapa de las barras de Buenos Aires que ofrecen 2x1 y descuentos este miércoles

Cada 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Cocktail y en la vibrante ciudad de Buenos Aires distintos bares porteños tienen preparadas jornadas especiales para celebrar la fecha. Desde descuentos en ciertos cócteles, happy hour extendida y hasta propuestas únicas, la noche de este miércoles tendrá propuestas para "cortar semana" de una manera distinta.

Día Mundial del Cocktail: los mejores bares de la ciudad de Buenos Aires para salir

Bestial Fly Bar

Para quienes conocen la historia de la coctelería y quienes se inician en ella, Bestial Fly Bar propone el miércoles una jornada dedicada a los tragos que definieron el canon internacional: dos cócteles clásicos por $30.000, elaborados según sus recetas originales y disponibles durante todo el día. La selección incluye referencias ineludibles como el Old Fashioned —bourbon, azúcar y Angostura, servido en vaso old fashioned con twist de naranja— y el Clover Club —gin, frambuesas, jugo de limón y clara de huevo, presentado en copa cóctel—, además de Manhattan, Moscow Mule, Amaretto Sour y Bloody Mary, entre otros.

Bestial Fly Bar.

Será en el rooftop de un piso 11 en Palermo, con vistas abiertas, servicio continuo desde la tarde y ambientación nocturna con música. Una propuesta que pone a los clásicos en el centro sin intermediarios.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

La Terraza de La Carbonera

Para celebrar el Día Mundial del Cocktail, La Terraza de La Carbonera propone una jornada especial con una promoción de 50% de descuento en el segundo cóctel durante todo el día. La acción incluye tanto clásicos —como Aperol Spritz, Fernet con cola, Gin & Tonic o vermut La Fuerza— como preparaciones de autor de la casa, entre ellas Perro Andaluz, elaborado con jerez, blend de vermut y licor de naranja, o Mestizo, que combina gin, Campari, naranja quemada y vermut. Para acompañar, la carta suma opciones como las croquetas de pollo con sriracha y alioli o las empanadas de carne cortada a cuchillo con salsa yasgua.

La Terraza de La Carbonera.

Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

Kamay Casa Gardel

En el restaurante de cocina peruana con fusión nikkei, del chef Raúl Zorrilla, la barra también juega fuerte: hay creaciones audaces como La Humita, con pisco de canela y anís estrella, cordial de choclo y mantequilla y ananá; Oriente Andino, con Absolut pera, cordial de rocoto y ananá, soda de té sakura y cherry brandy, y el Sour Acevichado, con pisco, licor de rocoto, cordial de apio y verdeo y sal de apio. Kamay Casa Gardel celebra los cócteles de martes a viernes, ya que de 16 a 20 h, hay 2×$12.500 en toda la coctelería de autor (excepto pisco sour), abonando en efectivo. El plan se completa con cebiches, anticuchos, causas, chaufas, pastas con impronta peruana y sushi fusión.

Kamay Casa Gardel.

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

Mixtape

Este miércoles por la noche se unirán dos referencias de la escena de la coctelería porteña en un mismo espacio: Mixtape recibe a Florería Atlántico en un pop-up organizado por Brenda Asís, head bartender del bar, y Pablo Pignatta, bar manager, quienes convocan al equipo de Florería para presentar una serie de cócteles de autor elaborados en el propio bar de Belgrano.

Mixtape.

El encuentro tiene lugar en el primer bar kissa de Buenos Aires, un formato con más de cien años de historia en Japón donde la música tiene la misma jerarquía que las bebidas: cada noche, desde la cabina de DJ frente a la barra, se seleccionan vinilos, CDs y listas por géneros como jazz, blues y rock pensados para acompañar cada momento. El perfil del lugar atrae a un público que valora tanto la precisión técnica detrás de un cóctel como la calidad del audio que lo acompaña, y esta noche reunirá a los bartenders de ambos proyectos en una propuesta única.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Punto Mona

Este miércoles desde las 21 h, Punto Mona se suma a la celebración del Día Mundial del Cocktail con una nueva edición de Miércoles Salvaje, el ciclo itinerante concebido por Diego Zelaya. La propuesta es única: cada edición elige un espacio diferente de la ciudad y construye una experiencia donde la barra, la música y el arte tienen el mismo protagonismo. La edición de mayo estará atravesada por el black funk y el soul, con sets en vinilo, DJs y artistas invitados, tatuajes en vivo y colaboraciones con marcas seleccionadas, todo en el espacio de Chacarita hasta la 1 de la madrugada.

Punto Mona.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

Hierro Bodegón

La coctelería de Hierro Bodegón está curada por el reconocido bartender Santiago Lambardi. La propuesta incluye clásicos reinterpretados al estilo de la casa, donde el vermut tiene hora feliz propia. De lunes a sábados, de 18 a 20 hs se realiza el ciclo Vermouth & Jazz que invita a disfrutar el Pingüino en versión cóctel: una jarra para cuatro personas a $30.000, disponible en cuatro variantes como Johnny Tolengo (Lunfa Bianco, tónica, perfume de limón y tomillo fresco) o Susana (Siete Cuatro Seis Rojo, pomelo fresco, soda y romero), pensadas para compartir con platitos a precio especial.

Hierro Bodegón.

Y es que la barra de Hierro Bodegón funciona tanto como punto de encuentro como para una noche de copas. La propuesta combina vermuts, aperitivos, clásicos reconocibles y cócteles de autor en una versión actual y canchera del bodegón porteño.