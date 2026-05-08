Vuelve Yamil Peralta al boxeo: cuándo y contra quién es la pelea que puede llevarlo al título mundial

Yamil Peralta vuelve al boxeo: la pelea que puede llevarlo al título mundial

Yamil Peralta regresa al boxeo en 2026 con la ilusión de ser título del mundo, algo que se le negó injustamente en diciembre del 2024 cuando un polémico fallo lo privó de quedarse con el cinturón interino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El dos veces representante en los Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Rio 2016) tiene fecha, lugar y rival para volver a subirse al ring en un desafío en el que expondrá su faja ante un peligroso contrincante. Por supuesto, si gana puede volver a acercarse al principal objetivo.

El oriundo de Del Viso es una de las principales figuras del deporte de los puños en Argentina, pero tiene pendiente el sueño de ser campeón mundial. Después de que el duelo ante el polaco Michal Cieslak no se lleve a cabo como estaba estipulado, el bonaerense volvió en febrero de este año al cuadrilátero y noqueó al venezolano Juan Díaz en el segundo asalto en el Casino Buenos Aires, pero esperando su gran oportunidad. Finalmente se confirmó cuándo será el combate, contra quién y qué puede lograr.

Yamil Peralta, ante la chance de ganar en Estados Unidos e ir por un título del mundo

El bonaerense que es campeón Silver del CMB pondrá su título en juego ante el sueco Robin Safar, quien está radicado en suelo estadounidense y entre sus mayores éxitos está el triunfo ante el excampeón mundial del peso semipesado Sergey Kovalev. Por supuesto, no será una prueba fácil para el argentino que acumula 18 victorias (10 por KO), una derrota y un empate, pero si resulta vencedor quedará bien parado para ir por algo más importante. Si bien ya demostró de lo que está hecho cuando enfrentó a Ryan Rozicki en dos oportunidades -le ganó y las tarjetas lo perjudicaron- esta vez la tendrá más complicada el próximo viernes 22 de mayo en San José, California.

El púgil europeo al que se enfrentará suma un total de 19 triunfos de los cuales 13 fueron por la vía rápida y no tiene caídas ni igualdades. Sin dudas será necesario para el hombre entrenado por Isaías Torglele enfrentarse a rivales de renombre antes de la chance mundialista que tendría asegurada si el árbitro le levanta la mano cuando termine la contienda. Quien podría esperarlo si esto sucede es el armenio Norair Mikaeljan, quien es dueño de la corona regular crucero del Consejo Mundial de Boxeo tras ganarle a Badou Jack y arrebatársela en diciembre del 2025.

Robin Safar, el rival de Yamil Peralta el 22 de mayo en Estados Unidos

La carrera de Yamil Peralta en el boxeo

Después de una amplia carrera amateur en la que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 se convirtió en profesional y de a poco comenzó a sumar cinturones. El primero fue el latino crucero del CMB en 2019, el cual defendió antes de ser monarca sudamericano de la división y más tarde campeón argentino. El pasado viernes 22 de marzo ganó uno más y comenzó a pesar fuerte de cara a una posible chance mundialista. Actualmente, acumula 17 victorias (9 por KO), una única e injusta derrota contra Ryan Rozicki y un empate contra el mismo rival.

En la primera ocasión, con su cara completamente desfigurada, Rozicki escuchó las tarjetas, pero no festejó ante lo que dijeron los árbitros. Es que Yamil Peralta le dio una paliza a lo largo de los diez rounds que se disputaron en Canadá. Sin embargo, aunque todos habían visto lo que ocurrió, dos de los jurados -todos canadienses- sostuvieron que el local había ganado 97-93 (Wayne Gray) y 95-94 (Robert MacAvoy). Un minuto después, el canadiense Ryan Rozicki aseguró: "Yamil Peralta ganó la pelea. Debió ser el legítimo ganador". Dos años más tarde se vieron las caras nuevamente y las tarjetas declararon una polémica igualdad. En 2026 volvió al ring, noqueó a Juan Díaz en el Casino Buenos Aires y va por más.