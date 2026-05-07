Formosa lanzó el ciclo 2026 del Club Digital con formación gratuita en robótica: los detalles

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de Formosa dio inicio formal al ciclo lectivo 2026 del Club Digital que funciona en el barrio Antenor Gauna, , un espacio gratuito orientado a la enseñanza de robótica y herramientas tecnológicas para niños y jóvenes.

Junto a la Fundación para la Asistencia Solidaria, la apertura contó con la presencia del secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, y de la presidenta de la FAS, Blanca Denis, quienes destacaron el trabajo articulado entre organismos provinciales y la comunidad.

Durante el acto, Orrabalis remarcó que el Club Digital forma parte de una política pública sostenida por el Gobierno provincial y valoró el crecimiento de la propuesta educativa en distintos barrios de la ciudad. "Es un orgullo enorme poder compartir estos espacios", expresó el funcionario quien además señaló que las capacitaciones y el proyecto original fueron impulsados desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de otros organismos, entre ellos la Fundación para la Asistencia Solidaria encargada de reacondicionar el espacio donde funcionan actualmente las actividades.

La importancia del programa

Orrabalis sostuvo que los clubes digitales representan una herramienta importante para el desarrollo y crecimiento de niños y jóvenes. "Los clubes digitales son una herramienta para el desarrollo y crecimiento porque allí aprenden tecnología y robótica", afirmó.

El secretario explicó además que este tipo de propuestas se desarrollan fuera del ámbito escolar tradicional y buscan fortalecer el acceso al conocimiento tecnológico en distintos sectores de la comunidad, ya que es "un espacio que se da siempre en lugares que no son escolarizados".

En esa línea, destacó el acompañamiento permanente de las familias y sostuvo que estas políticas son posibles gracias a una decisión estatal orientada a sostener espacios gratuitos de formación.

Por su parte, Blanca Denis celebró el inicio de clases y destacó que actualmente el Club Digital ya cuenta con 59 inscriptos. “Lo que tratamos desde la fundación es entrelazar ese vínculo con los establecimientos educativos y la comunidad para que los niños aprovechen la ciencia y la tecnología como herramienta de transformación”, expresó

La titular de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) destacó que el acceso a herramientas tecnológicas es esencial para asegurar la igualdad de oportunidades y consolidar una educación pública de calidad. Bajo la premisa de un Estado presente, subrayó la importancia de brindar estos recursos a todos los niños para que puedan desarrollarse en el contexto actual.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas provinciales de Formosa que buscan fomentar la alfabetización digital y el acceso gratuito a la formación en ciencia e innovación.

Por otro lado, desde la organización comunicaron que las inscripciones para el Club Digital permanecen abiertas para niños y jóvenes de la Jurisdicción Cinco y zonas aledañas. Los interesados pueden realizar el trámite de manera presencial en la sede del barrio Antenor Gauna o solicitar información a través de las redes sociales de la fundación.