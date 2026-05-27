Precios justos para las familias rurales: Formosa confirmó tres ferias ganaderas para fortalecer a pequeños productores

El Instituto PAIPPA confirmó la realización de tres ferias ganaderas paipperas en la provincia de Formosa durante el próximo mes de junio en distintas localidades del interior provincial, en el marco de una agenda organizada de manera conjunta con el Ministerio de Producción y Ambiente.

Según informó el coordinador ejecutivo del organismo, Rubén Casco, el primer remate se llevará a cabo el 3 de junio en El Chorro, en el departamento Ramón Lista. Posteriormente, el 10 de junio se realizará otra feria en el paraje La Diosa, ubicado en el departamento Patiño. Finalmente, el tercer remate confirmado tendrá lugar el 24 de junio en Ingeniero Juárez, departamento Matacos, con el acompañamiento de la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO).

Cabe recordar que el Paippa fue creado en 1996 por pedido del gobernador Gildo Insfrán. Ese año se puso en marcha el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el cual se consolidó como uno de los programas más productivos del país, esta iniciativa ofrece soluciones sociales, productivas y ambientales a los pequeños productores de la región mediante capacitación técnica, provisión de insumos, construcción de viviendas y acompañamiento en la titularización de sus tierras.

Comercialización y precios justos

Casco destacó que junio será un mes de intensa actividad ganadera para las familias paipperas y remarcó que estas jornadas de comercialización forman parte de las políticas impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán para fortalecer a los pequeños productores.

“Se tendrá un mes de intensa actividad ganadera a través de estas jornadas de comercialización”, señaló. El funcionario explicó que uno de los objetivos principales de las ferias es garantizar que los productores puedan vender su hacienda “a un precio justo”, lo que fortalece además los canales de comercialización directa.

En promedio, alrededor de 50 productores participan en cada remate, aunque Casco aclaró que se trata de encuentros que involucran a toda la comunidad rural y que se viven como verdaderas fiestas de la producción en cada localidad.

Participación de pequeños y medianos productores

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA destacó además que las convocatorias incluyen tanto a pequeños como a medianos productores, en el marco de una política de acompañamiento integral al sector rural. "Desde el Gobierno de Formosa se trabaja con todos, gracias a que se dan las condiciones para producir de buena manera", sostuvo.

En ese sentido, explicó que previamente a cada feria se realizan recorridas y reuniones organizativas en parajes, colonias y localidades, donde equipos técnicos mantienen contacto directo con los productores para coordinar la participación y brindar asesoramiento. Además, indicó que en cada operativo participa un equipo contable encargado de asistir a las familias rurales con la documentación y los trámites necesarios para concretar las ventas.

Casco también remarcó la importancia del trabajo sanitario desarrollado en la provincia y destacó que Formosa mantiene su condición de territorio libre de aftosa gracias al compromiso de los productores con las campañas de vacunación. En ese marco, señaló que las fundaciones rurales también participan activamente de estas tareas y afirmó que el Gobierno provincial actúa como garante para sostener las condiciones sanitarias necesarias para la comercialización ganadera.

Finalmente, valoró el avance en materia de mejoramiento genético y sostuvo que obtener animales de mayor calidad permite mejorar posteriormente los precios de venta. "La genética también se sigue mejorando, porque lograr un buen ternero permite después obtener un buen precio en la venta", concluyó.