Educativo, desarrollo y producción: Formosa fortalece la formación en agronegocios con vinculación directa al PAIPPA

La provincia de Formosa continúa con la formación educativa a través de la orientación en agronegocios con el fin de articular el ámbito educativo y el sector productivo. Fue así como estudiantes de la provincia visitaron las instalaciones del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario, donde mantuvieron un encuentro con autoridades y equipos técnicos del organismo.

Con el fin de promover instancias de aprendizaje práctico y el conocimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo rural, la jornada se centró en analizar las estrategias de comercialización impulsadas por el programa para respaldar a los pequeños productores, y se buscó optimizar su llegada a los mercados y consolidar la producción regional.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo por brindar herramientas que fortalezcan la economía local y aseguren un crecimiento sostenible para quienes trabajan la tierra.

Asimismo, el encuentro sirvió para conmemorar los 30 años de trayectoria del PAIPPA y se repasó su evolución histórica y el trabajo ininterrumpido realizado directamente en el territorio. Durante este balance, se subrayaron los logros alcanzados junto a las familias paipperas, además de reafirmar el impacto positivo de este acompañamiento sostenido en la mejora de la calidad de vida de los productores.

La promoción del trabajo

Uno de los aspectos más valorados del encuentro fue la participación de los estudiantes, quienes intercambiaron ideas y consultas con los técnicos del organismo. "Los estudiantes participaron activamente, planteando sus inquietudes a los técnicos del Instituto y generando un rico intercambio", señalaron desde la institución en diálogo con Agenfor.

La actividad contó con la presencia del coordinador ejecutivo, Rubén Casco, junto a otras autoridades y personal técnico, quienes compartieron su experiencia y respondieron las consultas de los futuros profesionales.

La provincia garantiza la alimentación estudiantil

Frente a las políticas de ajuste aplicadas a nivel nacional, el Gobierno de Formosa ratificó su compromiso con la alimentación estudiantil como un pilar fundamental de su sistema educativo. En el Instituto Politécnico Formosa "Dr. Alberto Marcelo Zorrilla", se garantiza un servicio nutricional completo que abarca desayuno, almuerzo, merienda y cena, lo que permitirá que los jóvenes sostengan el alto rendimiento.

Este esquema busca que la situación económica no represente un obstáculo para la formación académica, asegurando platos variados y con "sabor a hogar" que no se han repetido en los últimos tres meses. La gestión del comedor universitario se apoya en estrictos protocolos de seguridad e higiene que supervisan desde la cadena de frío hasta el rotulado de los insumos.