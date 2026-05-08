Trump confirmó una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania que fue pedida por Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Rusia y Ucrania acordaron una tregua de tres días -entre el 9 y el 11 de mayo-, que incluirá además un intercambio de 1.000 prisioneros por cada país. La medida fue confirmada tanto por Moscú como por Kiev y fue pedida por el presidente ruso Vladimir Putin por motivo del Día de la Victoria, que incluirá de los actos y festejos en todo el país. Analistas internacionales afirmaron que este anuncio representa "uno de los mayores avances diplomáticos" desde el inicio de la guerra.

Tras cuatro años de la avanzada rusa sobre el territorio ucraniano, los esfuerzos diplomáticos -tanto de los organismos multilaterales como de Washington se intensificaron en los últimos meses tras el arribo de Trump a la Casa Blanca en 2024. El republicano intenta desesperadamente conseguir un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, pero tras la cumbre en Alaska con Putin en julio del año pasado no consiguió avances significativos.

En tanto, las tropas rusas se mantienen en la región del Donbás y el presidente Zelenski intenta buscar respaldo internacional.

El mandatario estadounidense informó la novedad de este viernes a través de su red social Truth Social y aseguró que la tregua, aunque en principio fue pedida por Putin, terminó por ser aceptada por el titular del Kremlin como por su par ucraniano.

"Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania", escribió Trump y agregó que, durante esos tres días, se suspenderán "todas las actividades cinéticas" -refiriéndose a los ataques militares y operaciones ofensivas-, mientras se hará un canje de prisioneros en formato "mil por mil". El republicano además la definió como "el principio del fin" de un conflicto "muy largo, letal y arduamente librado".

El pedido del Kremlin y la intervención norteamericana

Desde Moscú habían propuesto, a principios de semana, una tregua de tres días que coincidía con el Día de la Victoria, que será este sábado 9 de mayo, fecha en la que el pueblo ruso conmemora la Gran Guerra Patria, la forma en la que le llaman a la Segunda Guerra Mundial. Desde Kiev al principio no respaldaron la propuesta por acusaciones al Kremlin de violar una tregua previa hace algunos meses.

Sin embargo, desde Washington intervinieron a favor de Moscú y alentaron la medida, poniéndose al frente de la negociación. Finalmente, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó públicamente la aceptación de la tregua: "Siguiendo instrucciones del presidente Vladímir Putin, confirmo la aceptación por parte rusa de la iniciativa", señaló ante medios locales.

Por su parte, Zelenski también ratificó el acuerdo a través de redes sociales y aseguró que el gobierno ucraniano ya trabaja para organizar el intercambio de prisioneros. "Ucrania trabaja de forma consistente para traer a su gente a casa del cautiverio ruso", escribió el mandatario.

El presidente ucraniano agradeció además a Trump y a su equipo por los "productivos esfuerzos diplomáticos" y pidió a Washington que garantice el cumplimiento de lo pactado por parte de Rusia.