Milei sale a socorrer a Vidal, que tiene a sus policías acuartelados en Santa Cruz

El gobierno de Javier Milei dispuso que las fuerzas de seguridad federales se hagan cargo de tareas de patrullaje y control en la provincia de Santa Cruz, sumida en una fuerte protesta de policías por mayores salarios. Desde hace una semana que el distrito gobernado por Claudio Vidal tiene a sus efectivos acuartelados con marchas y paros con un nivel de 85% de acatamiento.

Ante el recrudecimiento del conflicto policial, que desde el martes pasado piden "sueldo digno" y "mejores condiciones laborales", el Ministerio de Seguridad Nacional decidió el despliegue de agentes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria para garantizar el cuidado de los santacruceños.

"La ministra desde el primer momento se comunicó con el gobernador y el ministro de seguridad de Santa Cruz. Se dispuso la conformación de un Comando Unificado y las Fuerzas de Seguridad se están encargando de las tareas de patrullaje con el despliegue que existe en la provincia", indicaron a El Destape desde el entorno de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La protesta, que comenzó el pasado 2 de junio con la instalación de carpas frente a la Casa de Gobierno, se extendió a distintos puntos de la provincia con la adhesión de efectivos del Servicio Penitenciario, Bomberos y la Policía. "Vidal tiene miedo", cantaron durante la noche del viernes los oficiales, según describió el medo local Señal Calafate.

Durante la marcha de este viernes en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, aseguró que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: "Podemos hablar de un 85% de acatamiento", indicó en declaraciones a medios locales.

Qué dijo el gobernador

En las últimas horas, Vidal publicó un video en sus redes sociales en el que planteó que considera "justo" el reclamo y que comprende "las dificultades que atraviesan muchas familias" en el actual contexto económico. Sin embargo, el mandatario remarcó que no puede brindar los aumentos que solicitan porque el distrito "no cuenta con los recursos".

Además de remarcar que su gobierno dio dos aumentos salariales al inicio de su mandato y el año pasado, Vidal culpó a la oposición de atentar contra su gestión. "La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado", señaló.

Desde el gobierno provincial apuntan a poder destrabar el conflicto el próximo miércoles de 10 de junio cuando se realice el Consejo del Salario. Sin embargo, los policías autoconvocados continúan con sus protestas porque dicen que sus planteos no son acompañados por la Asociación Policial, quienes participarán de la negociación.

Motivos del reclamo

La tensión salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad se remonta a febrero, cuando efectivos autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio en el que exigieron la apertura urgente de una mesa de negociación paritaria y una recomposición de sus ingresos.

El escrito, entregado el 8 de febrero en Río Gallegos, expuso un marcado deterioro de la situación económica del sector. De acuerdo con los agentes, los salarios sufrieron una pérdida del 67% de su poder adquisitivo entre 2024 y 2026, una situación que, según señalaron, dejó a gran parte del personal con ingresos por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia.

Entre los reclamos, solicitaron que el salario de bolsillo de un agente alcance los 3,8 millones de pesos. También reclamaron el pago total de los viáticos, al sostener que actualmente se liquida solo una parte de ese concepto. Además, plantearon la incorporación de un adicional por insalubridad, al considerar que desempeñan sus funciones en entornos atravesados por situaciones de violencia, elevados niveles de estrés y riesgos tanto físicos como psicológicos.