El Tribunal Constitucional (TC) anuló este viernes la investigación contra el expresidente peruano Ollanta Humala por presuntos falsos aportes a sus campañas electorales, por la cual estaba cumpliendo una condena de 15 años de prisión. El exmandatario, que estuvo al frente de Perú entre 2011 y 2016, podrá salir de una cárcel en la que está alojado desde el año pasado y recuperar su libertad.

"Lo que debe corresponder es la inmediata libertad. Esperamos que sea en el día de hoy", dijo su abogado defensor, Edinson Huamán, en diálogo con el medio local N.

Según el fallo del órgano de control de constitucionalidad en Perú, se declaró fundada la demanda de habeas corpus de Humala, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal. La decisión, adoptada por cinco votos contra dos, lleva fecha del 15 de julio y fue publicada el jueves 30 de julio.

"Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso", se lee en el fallo. De esta manera, el tribunal anuló el proceso contra el expresidente peruano, que además incluyó a su esposa Nadine Heredia y la forzó a pedir asilo a Brasil. "Se ha acreditado que hay vulneración de derechos fundamentales de mi patrocinado. El expresidente debería salir el día de hoy", agregó su abogado.

Ollanta Humala y su esposa se encuentran detenidos en la cárcel de Barbadillo, en Lima, desde el 15 de abril de 2025. El Ministerio Público los acusaba de convertir fondos de presunto origen ilícito, atribuidos al gobierno venezolano de Hugo Chávez y a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, a través de su uso en las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La libertad para Humala

En una decisión similar a la que derivó en el archivo de la causa por presunto lavado de activos contra la actual presidenta Keiko Fujimori, el TC confirmó que los aportes irregulares de campaña no pueden encuadrarse en ese delito.

El tribunal ordenó declarar la nulidad de todo el proceso seguido contra Humala por el delito de lavado de activos al considerar que la imputación carecía de sustento jurídico. La decisión también deja sin efecto las actuaciones posteriores, entre ellas las resoluciones que rechazaron la excepción de naturaleza de la acción y la condena penal dictada en 2025.

Con esta resolución, Humala se convertirá en el primer expresidente peruano condenado en el marco del caso Lava Jato que recuperará la libertad por una decisión del sistema judicial, el mismo que anteriormente benefició a Fujimori y a su entorno político con el archivo de la causa seguida en su contra.