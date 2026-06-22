La caída de Facebook: así la película que muestra la incómoda investigación que Mark Zuckerberg trató de ocultar

Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en The Social Reckoning, la nueva película de Aaron Sorkin.

En 2010 el guionista y director de cine Aaron Sorkin maravilló a Hollywood con The Social Network, su película sobre la historia de Facebook y cómo Mark Zuckerberg construyó un imperio. Y una década más tarde volverá a meterse en el tema con The Social Reckoning, una secuela que explora una de las investigaciones más incómodas que pusieron en jaque la confiabilidad de la red social.

A través de un trailer de dos minutos y medio Sorkin mostró esbozos de lo que se verá en su secuela de The Social Network, con Jeremy Strong (Succession) como Mark Zuckerberg (personaje que en 2010 encarnó un joven Jesse Eisenberg). La trama se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del Wall Street Journal, Los Archivos de Facebook.

La película está inspirada en la historia real de cómo Frances Haugen (Mikey Madison), una joven ingeniera de Facebook, recluta a Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), un reportero del Wall Street Journal, para desentrañar los secretos mejor guardados de la red social. Guionada y dirigida por Aaron Sorkin, The Social Reckoning completa su reparto con las actuaciones de Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen y Bill Burr. La película llegará en los próximos meses, aunque todavía no hay fecha de estreno definida.

Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en The Social Reckoning.

Qué fue la investigación Los Archivos de Facebook

En 2021, una serie de documentos internos filtrados sacudió a Facebook y abrió un intenso debate sobre el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana. La investigación, conocida como "Los Archivos de Facebook", expuso información reservada de la compañía que mostraba cómo sus propios estudios habían identificado problemas vinculados al funcionamiento de sus plataformas, desde la difusión de contenidos dañinos hasta los efectos que podían generar en determinados grupos de usuarios.

Los informes revelaron que la empresa contaba con investigaciones sobre cuestiones sensibles como la salud mental de adolescentes, la circulación de información falsa y el alcance de publicaciones que promovían la confrontación. También salieron a la luz detalles sobre mecanismos internos que otorgaban un tratamiento diferenciado a ciertas cuentas de alto perfil, incluyendo celebridades, dirigentes políticos y otras figuras públicas.

Las revelaciones provocaron cuestionamientos de legisladores, especialistas en tecnología y organizaciones civiles, que reclamaron una mayor transparencia sobre el modo en que las plataformas digitales gestionan sus contenidos y toman decisiones que afectan a millones de personas. El caso se convirtió en uno de los mayores desafíos reputacionales para la compañía y reavivó el debate global sobre la responsabilidad de las redes sociales en la era digital.