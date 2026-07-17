Los incendios, la sequía y las tormentas siguen azotando Europa

En un polideportivo municipal convertido en refugio temporal en la localidad de Ejea de los Caballeros, se pueden ver camas de campaña portátiles para las personas evacuadas

Los bomberos, con el apoyo de 30 aeronaves, luchaban el viernes por contener un incendio en el noreste de España que ha arrasado una zona mayor que la ciudad de Barcelona, ‌lo que ha obligado a evacuar a más ‌de 1.000 personas, ya que las recientes olas de calor han dejado la vegetación completamente seca en gran parte de Europa.

Las sucesivas olas de calor de principios de verano, que muchos científicos achacan al cambio climático provocado por el ser humano, han elevado las temperaturas a niveles sin precedentes en amplias zonas del continente, provocando escasez de agua, daños en los cultivos, incendios y miles de muertes más de lo habitual.

Según el Monitor Climático de Reuters, se preveía que la temperatura máxima media en Europa occidental el viernes fuera de 27,5 grados Celsius, lo que supone 4,2 °C más que la temperatura máxima habitual ​para un 17 de julio en ⁠el periodo 1961-1990.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Francia, la sequía se ha agravado día tras día desde finales de mayo, a pesar de que ‌la última ola de calor ha seguido remitiendo. Se espera que, para el fin de semana, ⁠las altas temperaturas se limiten principalmente al sureste, según MéteoFrance.

Una central eléctrica ⁠de gas del sur de Francia corría el riesgo de quedar fuera de servicio, ya que las altas temperaturas del mar Mediterráneo limitaban el acceso al agua de refrigeración, lo que ejercía una presión adicional sobre un sistema energético que ya ⁠se enfrentaba a una reducción de la producción nuclear debido al aumento de la temperatura de las aguas ​fluviales.

En Alemania, la baja cota de agua del importante río Rin ha dificultado la ‌navegación, lo que ha provocado un aumento de los costos ‌de transporte, aunque las lluvias han contribuido a elevar los niveles y se esperan más precipitaciones en los próximos ⁠días.

LAS TORMENTAS AUMENTAN LA PREOCUPACIÓN

A medida que el calor remitía, dando paso a violentas tormentas en algunos lugares, dos personas fallecieron en el centro y el este de Francia y una en el estado alemán de Baden-Würtemberg, al sur del país, como consecuencia de la caída de árboles o de un rayo.

Una tormenta de "supercélula" trajo consigo fuertes vientos y granizo de hasta ​5 centímetros, lo que ‌obligó a los conductores a refugiarse bajo un puente de la autopista a las afueras de Stuttgart. Se advirtió a los residentes del estado que siguieran preparándose para condiciones meteorológicas adversas el viernes.

En el noreste de Alemania, los bomberos esperaban que la lluvia ayudara a sofocar un incendio en el Parque Nacional Müritz que lleva activo casi una semana, aunque sus esfuerzos se vieron obstaculizados por munición sin detonar en unas ⁠antiguas instalaciones de entrenamiento militar.

ESPAÑA EN LLAMAS

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) advirtió de que las temperaturas volverían a subir el sábado, con máximas que podrían alcanzar los 42-44 °C en algunas zonas de Andalucía y de Castilla La Mancha la próxima semana. Los meteorólogos también advirtieron de un riesgo extremo de incendios, ya que el aire cálido y seco procedente del norte de África avanza por gran parte del país.

El incendio cerca de Orés, en la región nororiental de Aragón, se extendió durante la noche a más de 12.000 hectáreas, con 300 efectivos militares de emergencia desplegados para contener el fuego y helicópteros operando en rotaciones continuas, en ocasiones ‌con hasta cinco aeronaves cargando agua simultáneamente.

Los bomberos también combatían incendios cerca de Madrid y en la provincia de Guadalajara, donde han ardido unas 1.500 hectáreas y se ha evacuado un campamento de verano como medida de precaución. Hace una semana, uno de los incendios más mortíferos de la historia de España se cobró la vida de al menos 13 personas, en su mayoría extranjeros, en la provincia meridional de Almería.

"MUERTES EN EXCESO"

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud advirtió de que Europa podría ‌enfrentarse a "semanas aún más mortíferas" debido a las nuevas olas de calor que se están formando sobre el Atlántico.

Los científicos que analizan las denominadas "muertes en exceso" señalaron que se registraron miles de fallecimientos más de lo habitual durante la ola de calor que azotó Europa ‌y Reino Unido a finales de ⁠junio.

"Casi 10.000 muertes en exceso, y el verano aún no ha terminado", dijo Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa, criticando a los Gobiernos por "seguir tratando el calor como ​un fenómeno meteorológico en lugar de como una emergencia sanitaria", a pesar de que existen herramientas y directrices de la OMS para prevenir la mayoría de estas muertes.

Con información de Reuters