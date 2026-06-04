Gastón Edul confirmó cuál es el futuro de Julián Álvarez en el mercado de pases 2026

Edul habló sobre el futuro de Julián Álvarez.

Julián Álvarez es uno de los mejores delanteros de la actualidad en el planeta. Lo demuestran sus números, con goles de todos los colores y grandes asistencias en el Atlético de Madrid, uno de los equipos grandes que tiene el fútbol español. El futbolista surgido de River demostró desde su llegada a Europa que es uno de los jugadores más completos que tiene el fútbol internacional.

En la última temporada en el "Atleti" hizo 20 goles en 49 partidos, un gran número para un delantero que no siempre juega como referencia de área, ya que también se puede adaptar a la posición de media punta o jugar como extremo. Una variabilidad que le da grandes posibilidades a la hora de seducir a futuros equipos, como es el caso de Barcelona. Una novela que parece tener varios capítulos y que tiene preocupados a los hinchas del equipo colchonero.

Qué dijo Gastón Edul sobre el futuro de Julián Álvarez

El periodista que cubre el día a día de la Selección Argentina se refirió al futuro del futbolista y fue contundente sobre el tema. "Una negociación larga que no será fácil por la rigidez de las posturas", expresó el comunicador sobre cómo viene el tema, con un Atlético de Madrid que no quiere perderlo y mucho menos venderlo a un equipo que es rival directo en la liga de España.

El periodista analizó la realidad del delantero.

"Veo muy difícil que Julián Álvarez siga jugando en Atlético Madrid la próxima temporada. Hay dos clubes que hicieron ofertas que son Barcelona y PSG. Y por otro lado está la postura de Atlético Madrid de defender su patrimonio y venderlo por menos de 150 millones de euros. Sabe igual el Atlético internamente que es muy difícil que Julián siga jugando en el Atleti. Falta mucho para que se resuelva, quizás pase todo el receso del mundial, pero es difícil que siga", explicó el periodista al respecto.

Lo que pagó Atlético Madrid por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid no dejará marcharse a Julián Álvarez de manera tan fácil porque pagó 75 millones de euros para sacarlo del Manchester City en su momento. Otro elemento que se desprende de esta negociación es que River está más que atento a lo que sucederá con la ficha de Julián Álvarez en las próximas semanas. Esto es producto de que le corresponde el 3,75% por los derechos de formación. Por ejemplo, si el monto final de la operación es de 150 millones de euros, al club argentino le corresponden 5,6 millones.