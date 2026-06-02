Insólito: prendieron fuego una bandera de un país en un amistoso previo al Mundial 2026

Insólito: prendieron fuego una bandera de un país en un amistoso previo al Mundial

En un partido previo al inicio del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, un grupo de hinchas quemó una bandera sobre el final del encuentro. En la tarde de este martes 2 de junio se enfrentaron Croacia y Bélgica en el Estadio HNK Rijeka croata y el conjunto visitante se impuso por 2 a 0. Youri Tielemans abrió la cuenta en la primera mitad y Romelu Lukaku aumentó sobre el final, poco después de este lamentable hecho que se dio en las tribunas.

Prendieron fuego una bandera en Croacia vs. Bélgica

A falta de pocos minutos del cierre del cotejo y durante el ataque croata se observó en una de las tribunas el fuego proveniente de uno de los sectores del recinto. Por supuesto, la imagen en la transmisión de ESPN no pasó desapercibida más allá de que no hicieron mención a lo sucedido cerca del verde césped. Lo llamativo fue que el juego continuó con normalidad y en tiempo de descuento llegó el mencionado tanto del delantero del Napoli de Italia que volvió a convertir con su seleccionado después de un año.

El momento en el que hinchas prendieron fuego una bandera en el amistoso entre Croacia y Bélgica previo al Mundial 2026

Los goles de la victoria de Bélgica por 2 a 0 contra Croacia

El gol de Youri Tielemans para el 1-0

El 2 a 0 de Romelu Lukaku para Bélgica

Cuándo son los próximos partidos amistosos de Bélgica y Croacia antes del Mundial 2026

En la previa del debut contra Egipto, el seleccionado belga se verá las caras con Túnez en el Stade Roi Badouin en condición de local el próximo 6 de junio a las 10 de la mañana de nuestro país. Un día después, desde las 15.45, los croatas harán lo propio siendo dueños de casa contra Eslovenia en el estadio Andelko Herjavec.

Los partidos del Grupo G en el que jugará Bélgica en el Mundial 2026

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+). Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+). Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Los partidos del Grupo L en el que jugará Croacia en el Mundial 2026