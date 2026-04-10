La curiosa anécdota de Luka Modric sobre su debut frente a la Selección Argentina: “Miedo”

El croata suma 196 partidos con Croacia.

El 1° de marzo del 2006, Luka Modric vistió por primera vez la camiseta de la Selección de Croacia, en un partido que inició como titular y que tuvo como rival a la Selección Argentina, por entonces dirigida por José Néstor Pékerman. Se trataba de un duelo clave de cara al Mundial de Alemania 2006, al que la “Albiceleste” llegaba con uno de sus mejores planteles y siendo una de las candidatas a quedarse con el título.

Aquel encuentro terminó en victoria para el seleccionado croata por 3-2, aunque en la previa había mucho temor por el lado del entrenador de los europeos debido a la presencia de Juan Román Riquelme. Durante una entrevista con Mundo Deportivo, el exmediocampista del Real Madrid reveló que era un ferviente admirador del ahora presidente de Boca Juniors, mientras que Zlatko Kranjcar temía por sus capacidades ofensivas.

“El entrenador de la Selección me dijo que mi tarea sería difícil en nuestro siguiente partido contra Argentina”, contó el croata, que inicialmente no entendió el mensaje que quiso darle su DT. De hecho, Modric reconoció que se rio y se mostró confiado a pesar de que sabía que iba a tener un partido difícil contra el conjunto albiceleste, pero que no se preocupaba tanto por la presencia del 10 argentino.

No obstante, todo cambió una vez que comenzó el partido, momento en el cual el croata comprendió lo que Kranjcar había querido transmitirle. “Su cara mostró confusión en ese momento y yo no sabía la razón. Pero, cuando fuimos a ese partido y vi a Riquelme, entendí que él era la razón del miedo del entrenador”, reconoció el mediocampista, que prosiguió a hacer un análisis de las cualidades futbolísticas de Román.

“Lo que más admiraba era que cada vez que tenía la pelota, realizaba un escáner visual del campo, desde el más cercano al más lejano espacio. Siempre estaba tratando de encontrar una opción para un pase, ya sea para generar un gol o para escapar de la presión del rival. Recuerdo que corría con la pelota como si la estuviera sosteniendo de una manera extraña”, cerró el subcampeón de Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022.

El croata recordó cómo Román lo dejó en el piso.

Modric, a meses de su último Mundial

Luka Modric es uno de los jugadores que se despedirá de su selección en el Mundial 2026, donde Croacia comparte el Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá. De esta manera, el croata disputará su quinta Copa del Mundo, certamen en el que suma dos goles en 19 partidos desde su debut en Alemania 2006 contra Japón por la segunda fecha de la fase de grupos de aquella edición.