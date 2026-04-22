Escándalo en el final de Independiente vs. Racing en Reserva: pelotazo, cruce de palabras y expulsión

Polémica en el final de Independiente vs. Racing en Reserva: un futbolista del 'Rojo' le dio un pelotazo al banco de suplentes rival.

La victoria de Racing en el clásico de Reserva ante Independiente por 2 a 1 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo de Proyección 2026 tuvo un cierre cargado de tensión y polémica. A pocos minutos del final del partido, Joel Medina, futbolista del 'Rojo' y autor del primer tanto de la noche, lanzó un pelotazo hacia el banco de suplentes de la 'Academia', acción que le valió los reproches de los rivales y la expulsión.

El desenlace del encuentro estuvo marcado por este episodio, que generó un clima de conflicto entre los jugadores. En el afán de querer reanudar el juego con rapidez, el volante de 18 años impactó a un futbolista de Racing, lo que provocó la reacción inmediata de sus compañeros para recriminarle la acción y que derivó en un tumulto generalizado. A pesar de que el conflicto no escaló, el árbitro Fabricio De La Cruz decidió mostrarle la tarjeta roja a Medina por conducta antideportiva.

El resumen de la victoria de Racing ante Independiente en la Reserva

El desarrollo del partido mostró a un Independiente que logró adelantarse en el marcador durante la primera parte. El gol llegó a los 26 minutos, cuando Medina capturó un rebote tras un tiro de esquina y definió para poner en ventaja al equipo local. Sin embargo, antes del descanso, Racing alcanzó la igualdad por intermedio de Gonzalo Leiva, quien convirtió a falta de pocos minutos para el cierre del primer tiempo.

En el inicio del complemento, la visita logró revertir el resultado rápidamente. Apenas dos minutos después de comenzada la segunda mitad, Alejandro Tello marcó el segundo tanto para Racing y estableció el 2 a 1 definitivo. Ese gol terminó por consolidar la remontada del conjunto visitante, que consiguió sostener la ventaja hasta el final del encuentro.

Los goles de la victoria de la Reserva de Racing en el clásico de Avellaneda

Cómo están Independiente y Racing en el Apertura del Torneo Proyección 2026

Con este resultado, Racing alcanzó los 18 puntos y se ubica tercero la Zona A del certamen por detrás de Vélez Sarsfield y Rosario Central. En la próxima jornada recibirá a Instituto de Córdoba, con el objetivo de mantenerse entre los líderes de su grupo.

Con goles de Leiva y Tello, Racing se impuso en el clásico y se mantiene entre los primeros puestos de su zona.

Por su parte, Independiente quedó con 17 unidades en la Zona B y no pudo igualar la línea de Defensa y Justicia, Boca Juniors y Lanús que marchan punteros con 20. Su próximo rival será ni más ni menos que el 'Xeneize', en un partido clave para mantener vivas las aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia de la competencia.