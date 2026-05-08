Se cayó Mercado Pago: qué pasó con la plataforma de pagos

Confirmado por los usuarios: se cayó Mercado Pago y miles de usuarios de la popular plataforma de pagos no pueden utilizarla en este momento. La aplicación que es a la vez billetera virtual no funciona en todo el país.

No anda Mercado Pago: qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento se desconocen de manera oficial los motivos de la caída de Mercado Pago. Los usuarios notaron la falla cerca de las 21 horas de este jueves 7 de mayo, cuando encontraron problemas para realizar las típicas operaciones para los que se utiliza la plataforma: realizar pagos con QR, cobros en comercios y transferencias entre distintos usuarios. Por el momento nada de esto está disponible.

Por lo inmediato del suceso, hasta ahora nadie de la compañía ha dado explicaciones oficiales ni se conoce cuando se normalizará el servicio. Según fuentes internas extraoficiales, se trataría de un problema técnico de un proveedor externo que generó una caída general del servicio más allá de Argentina.

En el sitio status.mercadopago se muestra que la falla no abarca únicamente a Argentina sino también a Colombia. En Brasil y Uruguay también hay usuarios reportando problemas.

De acuerdo al sitio Down Detector, el incidente comenzó cerca de las 8:54 PM, cuando se dispararon los reportes de usuarios por fallas en el sistema de pagos de la billetera virtual Mercado Pago.

No anda Mercado Pago: las reacciones de los usuarios

Inmediatamente que se conoció la noticia de la caída de Mercado Pago, los usuarios en redes sociales no lo dejaron pasar y expresaron sus sensaciones.