ARCA ordenó embargar pagos a estos contribuyentes

ARCA ordenó embargar pagos a clientes que mantienen deudas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a intensificar una herramienta de cobro que genera preocupación entre empresas y profesionales: el embargo directo sobre los clientes de contribuyentes con deudas tributarias.

La medida de la ex AFIP permite interceptar pagos pendientes antes de que lleguen a manos del deudor y ya comenzó a multiplicarse en distintos sectores económicos. El mecanismo se aplica en el marco de juicios de ejecución fiscal y apunta a los créditos comerciales que una empresa o contribuyente tiene a cobrar de terceros.

En la práctica, compañías, contratistas y clientes están recibiendo mandamientos judiciales que les ordenan retener pagos adeudados a proveedores alcanzados por reclamos fiscales y depositar esos fondos en cuentas judiciales.

De esta manera, ARCA amplía el alcance de sus acciones de cobro más allá de los tradicionales embargos sobre cuentas bancarias o activos financieros. La estrategia permite actuar directamente sobre el circuito de ingresos de los contribuyentes antes de que los fondos sean acreditados.

Según detallaron desde la ex AFIP, el procedimiento comienza cuando existe una deuda fiscal exigible. Una vez iniciado el juicio de ejecución fiscal, el organismo solicita medidas cautelares destinadas a asegurar el cobro de las obligaciones pendientes. Entre ellas, puede requerir embargos sobre créditos comerciales que el contribuyente tenga frente a terceros.

Cuando un cliente recibe la notificación judicial queda obligado a informar si mantiene deudas o pagos pendientes con la empresa o persona alcanzada por la ejecución. En caso afirmativo, deberá retener los importes indicados por la Justicia hasta cubrir el monto establecido en el embargo.

La medida puede impactar especialmente sobre empresas que dependen de ingresos permanentes para afrontar salarios, pagos a proveedores, capital de trabajo o compromisos financieros. A diferencia de los embargos bancarios, que afectan fondos ya depositados, este sistema actúa sobre cobranzas futuras y puede interrumpir el flujo habitual de ingresos.

Qué puede embargar ARCA

El alcance de la herramienta es amplio y puede aplicarse sobre estas cuestiones:

Facturas pendientes de cobro.

Honorarios profesionales.

Certificados de obra.

Alquileres.

Comisiones.

Prestaciones de servicios continuos.

Cualquier otro crédito comercial exigible a favor del contribuyente ejecutado.

Desde el punto de vista legal, el embargo no recae sobre dinero propio del cliente notificado, sino sobre el derecho de cobro que el contribuyente posee frente a ese tercero. Por ese motivo, quien recibe el mandamiento judicial debe cumplir con la orden y abstenerse de realizar pagos directos por los montos alcanzados.

Con esta estrategia, ARCA busca fortalecer las herramientas de recuperación de deuda fiscal en un contexto donde el organismo incrementó las acciones de fiscalización y ejecución sobre contribuyentes con obligaciones impagas.

