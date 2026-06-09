Compras internacionales: cuáles son los límites de ARCA y cómo evitar las estafas más frecuentes

Las advertencias de ARCA sobre las compras internacionales.

El crecimiento de las compras internacionales impulsado por plataformas como Shein y Temu abrió nuevas oportunidades para acceder a productos a precios más bajos. Sin embargo, el fenómeno también trajo aparejadas nuevas estafas, por lo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salió a brindar consejos para evitar caer en estas maniobras fraudulentas.

Además la ex AFIP recordó cuáles son las condiciones vigentes para importar productos de uso personal ante las consultas de los usuarios sobre impuestos y las restricciones aduaneras actuales.

Entre los artículos más demandados por los argentinos aparecen prendas de vestir, zapatillas, accesorios, maquillaje, dispositivos tecnológicos, juguetes, artículos de decoración y productos para el hogar. No obstante, el organismo aclara que las compras deben estar destinadas exclusivamente al uso personal y no pueden tener fines comerciales ni de reventa.

Uno de los aspectos más importantes para quienes realizan este tipo de operaciones es conocer cómo funciona el régimen courier, utilizado por la mayoría de las plataformas internacionales. Bajo este sistema, los envíos deben cumplir determinadas condiciones para ingresar al país sin inconvenientes.

Entre los principales requisitos se encuentran:

No superar los 400 dólares por envío.

No exceder los cinco envíos por año calendario.

Mantener un peso máximo de 50 kilos por paquete.

No incluir más de tres unidades de un mismo producto.

Los artículos deben estar destinados al consumo personal.

Si alguna de estas condiciones se incumple, la operación puede quedar alcanzada por el régimen general de importación, que implica mayores costos y procedimientos administrativos más complejos.

ARCA también diferencia este esquema del sistema puerta a puerta operado a través de Correo Argentino. En este caso, los primeros 12 envíos del año cuentan con una franquicia de hasta 50 dólares. Cuando ese monto es superado, el comprador debe abonar un tributo equivalente al 50% del valor excedente.

Cómo evitar las estafas en las compras internacionales

Junto con el crecimiento de las compras internacionales, aumentaron las maniobras de ciberdelincuentes que se hacen pasar por organismos oficiales para engañar a los consumidores. Según alertó ARCA, una de las modalidades más frecuentes consiste en el envío de correos electrónicos o mensajes que informan falsamente que un paquete quedó retenido en la Aduana por problemas administrativos, documentación faltante o supuestas deudas impositivas.

Los mensajes suelen exigir pagos para liberar el envío bajo conceptos como impuestos aduaneros, gastos administrativos, costos de almacenamiento o tasas de liberación. En otros casos, los delincuentes buscan obtener datos personales y financieros mediante formularios falsos donde solicitan números de tarjetas, claves bancarias, documentos de identidad o credenciales de acceso.

Para generar confianza, los estafadores utilizan logotipos similares a los oficiales, lenguaje formal, colores institucionales y referencias a organismos públicos. Incluso pueden incorporar información personal obtenida previamente para hacer más creíble el engaño.

Ante esta situación, ARCA recordó que no solicita pagos ni datos personales por correo electrónico y que las comunicaciones oficiales vinculadas a trámites aduaneros se realizan exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Los especialistas recomiendan desconfiar de mensajes con errores de redacción, traducciones deficientes, remitentes sospechosos o pedidos urgentes de dinero. También aconsejan evitar descargar archivos desconocidos, no compartir información sensible y verificar siempre cualquier comunicación mediante los canales oficiales.