ARCA intensifica los controles sobre Ganancias y reclama deudas a miles de trabajadores

ARCA reclama deudas millonarias por las declaraciones de Ganancias.

Miles de trabajadores comenzaron a recibir intimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para regularizar diferencias detectadas en las declaraciones del Impuesto a las Ganancias. Los requerimientos surgieron tras una serie de cruces de información realizados por el organismo, que identificó deducciones consideradas improcedentes o declaradas por montos superiores a los permitidos.

Las notificaciones de la ex AFIP generaron preocupación entre trabajadores y empresas debido a que, en algunos casos, los ajustes reclamados alcanzan cifras millonarias. Entre los expedientes analizados aparecen deudas superiores a los $3 millones y $5 millones, aunque también hubo situaciones en las que, tras la revisión de la documentación respaldatoria, los montos fueron significativamente reducidos.

Las fiscalizaciones forman parte de un programa de cumplimiento voluntario basado en el análisis de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. La principal irregularidad detectada estuvo relacionada con gastos de indumentaria y equipamiento laboral declarados de manera incorrecta.

Las tareas de control comenzaron a principios de año y alcanzaron a trabajadores que tributan Ganancias bajo relación de dependencia. De acuerdo con datos oficiales, sobre un universo cercano a los 800.000 empleados alcanzados por el impuesto, todavía quedan alrededor de 23.000 casos pendientes de resolución.

Las observaciones abarcan tanto deducciones personales como generales correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025. Entre ellas aparecen cargas de familia, gastos educativos, movilidad, créditos hipotecarios, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y compras vinculadas al trabajo.

En algunos expedientes, ARCA detectó deducciones declaradas por montos extremadamente elevados. Incluso se identificaron casos vinculados a aportes a SGR por cifras cercanas a los $400 millones que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa.

El organismo puso especial atención en cinco grupos de deducciones que concentraron la mayor cantidad de inconsistencias:

Indumentaria y equipamiento laboral : La normativa exige que los bienes deducidos tengan uso exclusivamente laboral. Por ese motivo, elementos que pueden utilizarse tanto para actividades profesionales como personales, como notebooks, celulares, tablets o GPS, no pueden computarse como gasto deducible.

: La normativa exige que los bienes deducidos tengan uso exclusivamente laboral. Por ese motivo, elementos que pueden utilizarse tanto para actividades profesionales como personales, como notebooks, celulares, tablets o GPS, no pueden computarse como gasto deducible. Gastos de automóviles : La deducción está permitida únicamente para corredores y viajantes de comercio. Sin embargo, se detectaron contribuyentes que computaron esos gastos sin desarrollar dichas actividades.

: La deducción está permitida únicamente para corredores y viajantes de comercio. Sin embargo, se detectaron contribuyentes que computaron esos gastos sin desarrollar dichas actividades. Educación : ARCA también revisó deducciones vinculadas con cuotas escolares, útiles, guardapolvos, transporte, guarderías y clases particulares. Estos beneficios deben cumplir requisitos específicos para ser admitidos.

: ARCA también revisó deducciones vinculadas con cuotas escolares, útiles, guardapolvos, transporte, guarderías y clases particulares. Estos beneficios deben cumplir requisitos específicos para ser admitidos. Cargas de familia : El organismo encontró irregularidades en la declaración de hijos y otros familiares a cargo. Entre los casos observados aparecen situaciones donde ambos progenitores computaron el 100% de la deducción por un mismo hijo, cuando la legislación establece que sólo uno puede hacerlo o, en su defecto, dividirla en partes iguales.

: El organismo encontró irregularidades en la declaración de hijos y otros familiares a cargo. Entre los casos observados aparecen situaciones donde ambos progenitores computaron el 100% de la deducción por un mismo hijo, cuando la legislación establece que sólo uno puede hacerlo o, en su defecto, dividirla en partes iguales. Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca: La deducción alcanza el 100% del aporte realizado por socios protectores. No obstante, se detectaron contribuyentes que informaron montos que nunca fueron efectivamente integrados o que sólo habían sido abonados parcialmente.

Cómo funciona el proceso de fiscalización de ARCA

Cuando el sistema de fiscalización detecta diferencias, ARCA solicita al contribuyente que presente comprobantes, facturas o documentación que respalde las deducciones informadas. Una vez notificado, el trabajador dispone de 15 días hábiles para rectificar la información o acreditar los gastos declarados. En caso de corresponder, deberá ingresar las diferencias impositivas junto con los intereses generados.

Entre los valores actualizados para el período fiscal 2026 figuran un mínimo no imponible de $5.151.802,50 anuales, una deducción por cónyuge de $4.851.964,66 y una deducción por hijo de $2.446.863,48. En el caso de hijos incapacitados para el trabajo, el monto asciende a $4.893.726,96. Por su parte, la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia alcanza los $24.728.652,02, mientras que para nuevos profesionales y emprendedores asciende a $20.607.210,01.