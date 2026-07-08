Una escapada de invierno a minutos de la ciudad: el plan ideal para descansar en familia sin viajar lejos.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias buscan hacer una pausa sin tener que organizar un viaje largo. A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez ganan más terreno las escapadas de fin de semana que combinan naturaleza, gastronomía, bienestar y actividades para grandes y chicos, en una tendencia que invita a sentirse de vacaciones sin recorrer cientos de kilómetros.

Este tipo de propuestas también responde a un fenómeno en crecimiento, las workations, una modalidad que permite combinar descanso con trabajo remoto. Mientras los más chicos disfrutan de actividades recreativas, los adultos pueden aprovechar espacios tranquilos con buena conectividad para responder reuniones o avanzar con algunas tareas, sin resignar el tiempo en familia.

Una de las opciones que reúne todas estas características es Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort, ubicado en Hudson, a unos 25 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Para estas vacaciones de invierno, el hotel presentó dos paquetes especialmente diseñados para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de casa.

La propuesta incluye dos alternativas. La primera, Full Experience, ofrece alojamiento en habitación Deluxe con desayuno, almuerzo, cena, minibar y acceso al spa Casa Ikaria, que cuenta con piscina climatizada interior y exterior. Está disponible para estadías de una, tres o cinco noches.

La segunda opción, Noche y Desayuno, está pensada para quienes prefieren una mayor flexibilidad durante la estadía. Incluye alojamiento, desayuno buffet en el restaurante Alsur y acceso al spa, con opciones de tres y cinco noches.

Ambos paquetes pueden contratarse bajo modalidad Family Plan, para dos adultos y hasta dos menores de 12 años compartiendo habitación, una alternativa pensada especialmente para las vacaciones escolares.

Actividades para toda la familia

Además del alojamiento, uno de los principales atractivos es la agenda de actividades recreativas incluida durante las vacaciones de invierno. Los niños podrán participar de propuestas como playroom, cine, clases de cocina, exploradores, arquería, barriletes y juegos organizados por el equipo de recreación.

Como novedad este año, el resort también incorporará una Colonia de Invierno, disponible por jornada para quienes se hospeden en el hotel. El gran diferencial de la propuesta es la posibilidad de realizar una experiencia de iniciación al polo, una actividad poco habitual en este tipo de escapadas.

Pensada tanto para adultos como para chicos desde los seis años, la experiencia incluye una charla introductoria, contacto con los caballos y una práctica guiada para conocer las técnicas básicas del deporte. No se requiere experiencia previa y la actividad tiene un costo adicional.

El Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort, ubicado en Hudson, a unos 25 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

El descanso también ocupa un lugar central. Casa Ikaria Spa ofrece piscina climatizada, espacios de relajación y tratamientos inspirados en el concepto de las llamadas "Zonas Azules", reconocidas por promover hábitos asociados a una vida saludable.

A esto se suma una propuesta gastronómica con diferentes opciones para disfrutar durante la estadía, ya sea con el plan de pensión completa o eligiendo libremente dónde y cuándo comer.

Para quienes buscan una escapada de invierno diferente, sin la necesidad de recorrer largas distancias, este tipo de propuestas aparecen como una alternativa para combinar descanso, entretenimiento, buena gastronomía y tiempo de calidad en familia, todo a pocos minutos de la ciudad.