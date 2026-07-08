El té que más recomiendan para aliviar la garganta en invierno: cómo prepararlo y por qué puede ayudar.

Con la llegada del invierno aumentan los resfríos, los dolores de garganta y las molestias al tragar. Aunque no reemplaza ningún tratamiento médico, existe una infusión que suele ser una de las más recomendadas para aliviar estos síntomas de forma natural, el té de jengibre con miel y limón.

Diversos especialistas coinciden en que esta combinación puede brindar un alivio temporal gracias a las propiedades de sus ingredientes. Sin embargo, también aclaran que si el dolor persiste por varios días, aparece fiebre alta o hay dificultad para respirar, es importante consultar a un profesional de la salud.

El jengibre contiene compuestos naturales como los gingeroles y shogaoles, conocidos por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Consumido como infusión caliente puede contribuir a disminuir la irritación de la garganta y generar una sensación de alivio.

Por su parte, la miel ayuda a suavizar la mucosa irritada y puede reducir la frecuencia de la tos, especialmente durante la noche. De hecho, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría la consideran una alternativa para aliviar la tos en adultos y en niños mayores de un año.

El limón, en tanto, aporta vitamina C y un sabor refrescante, aunque no existe evidencia de que cure un resfrío por sí solo. Su principal beneficio es complementar la hidratación y hacer la infusión más agradable.

Cómo preparar el té de jengibre con miel y limón

La preparación es muy sencilla y lleva apenas unos minutos.

Ingredientes

2 o 3 rodajas de jengibre fresco.

250 ml de agua.

1 cucharada de miel.

Jugo de medio limón (opcional).

Paso a paso:

Llevar el agua a ebullición. Agregar las rodajas de jengibre. Cocinar entre 8 y 10 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos. Cuando la bebida esté tibia, incorporar la miel y el jugo de limón. Es recomendable no agregar la miel con el agua hirviendo para preservar mejor sus propiedades.

Diversos especialistas coinciden en que esta combinación puede brindar un alivio temporal gracias a las propiedades de sus ingredientes.

Otros cuidados que ayudan cuando duele la garganta

Además de tomar infusiones calientes, los especialistas recomiendan:

Mantener una buena hidratación durante todo el día.

Evitar el humo del cigarrillo y otros irritantes.

Hacer gárgaras con agua tibia y sal , si el dolor es leve.

Descansar lo suficiente para favorecer la recuperación.

Utilizar un humidificador, si el ambiente es muy seco.

¿Cuándo hay que consultar al médico?

Si bien el dolor de garganta suele estar asociado a infecciones virales que mejoran en pocos días, existen situaciones en las que conviene buscar atención médica.

Se recomienda consultar si:

El dolor dura más de una semana.

Hay fiebre alta persistente.

Aparecen placas blancas en la garganta.

Existe dificultad para respirar o para tragar.

Se presentan ganglios muy inflamados o síntomas intensos.

En esos casos, el profesional podrá determinar si se trata de una infección bacteriana, como una faringitis por estreptococo, u otra afección que requiera un tratamiento específico.

Si bien el té de jengibre con miel y limón puede convertirse en un gran aliado para aliviar las molestias típicas del invierno, es importante recordar que se trata de una medida de apoyo y no de una cura. Mantener una buena hidratación, descansar y consultar al médico cuando los síntomas lo requieran siguen siendo las principales recomendaciones para una recuperación adecuada.