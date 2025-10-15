Corazón sano y fuerte: el té que hay que tomar para reducir el colesterol y vivir más años.

Existe un té que es ideal para proteger la salud del corazón, ya que ayuda a reducir los niveles de colesterol. El té tiene múltiples beneficios para la salud, y cada tipo de hierbas aporta un beneficio diferente. Este en particular es recomendado por expertos para mejorar la salud cardiovascular.

Se trata del té verde. "El té verde sería mi elección como una buena opción para la salud del corazón”, dice la dietista registrada Dawn Menning, en diálogo con Real Simple. “Es rico en antioxidantes, especialmente uno llamado EGCG, que puede ayudar a disminuir la inflamación y, con ello, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas”, sostiene.

Té verde: por qué es bueno para la salud del corazón

Según algunos estudios, el té verde ayuda a bajar los niveles de colesterol LDL, reducir la presión arterial y mejorar el funcionamiento de los vasos sanguíneos, explica la nutricionista. Además, esta infusión ayuda a que baje el colesterol "malo" al mismo tiempo que aumenta el colesterol "bueno" (HDL).

"El té verde contiene un antioxidante llamado epigalocatequina galato (EGCG), que puede ayudar a reducir el estrés oxidativo que potencialmente daña los vasos sanguíneos y puede contribuir a enfermedades del corazón. La inflamación crónica juega un papel en las enfermedades cardíacas, y el té verde tiene efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir los marcadores de inflamación”, añade Menning.

Lo que produce el estrés oxidativo es un desequilibrio en la capacidad del cuerpo para neutralizar los antioxidantes, que retrasan la oxidación. Lo ideal es tomar de dos a cuatro tazas de té verde al día, explica Menning. Cabe destacar que esto debe ir acompañado de una alimentación equilibrada y saludable, ya que si los hábitos alimenticios no son buenos, el té verde no va hacer magia.

“El té verde sin azúcar puede ser un hábito saludable, especialmente si se reemplaza por bebidas azucaradas”, aclara la nutricionista. Es una buena opción para tomar por la mañana, por la tarde o incluso después de la cena, antes de irse a dormir. Si tomás mucho café y querés reemplazarlo por otra cosa, también es una excelente opción.