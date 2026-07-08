Giuliani defiende gestión de la Casa Blanca sobre restricciones de visados a Irán en el Mundial

Andrew Giuliani en el Festival de Aficionados de la FIFA en Houston.

La Casa ​Blanca ha defendido su gestión de las restricciones de visados a Irán durante el Mundial, y Andrew ‌Giuliani dijo que la ‌decisión del equipo de establecer su base en Tijuana en lugar de en Tucson fue beneficiosa para todos.

Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, señaló que la logística transfronteriza funcionó sin problemas para todas las partes, a pesar de las quejas ​de Irán durante ⁠la fase de grupos y tras su eliminación del ‌torneo.

La Federación Iraní de Fútbol negoció el ⁠traslado de la base de operaciones ⁠de la selección de Arizona a México, debido en parte a la incertidumbre sobre si se les concederían visados para ⁠entrar en Estados Unidos.

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"Es importante señalar que los iraníes ​eligieron ir a Tijuana. Nos alegramos ‌de esa elección", declaró Giuliani a ‌periodistas el miércoles. "Creo que los mexicanos estaban muy contentos ⁠con esa elección. Creo que los iraníes, tal y como dijeron, también estaban muy contentos con ella".

"Lo que intentamos hacer aquí, en el Grupo de Trabajo de la ​Casa Blanca, ‌fue aplicar el sentido común para garantizar que los deportistas pudieran competir en igualdad de condiciones sobre el terreno de juego".

Giuliani añadió que la decisión también garantizaba que nadie vinculado al Cuerpo de ⁠la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) entrara en el país utilizando el Mundial como excusa.

Estados Unidos concedió visados a todos los jugadores iraníes apenas 10 días antes de su primer partido, pero a varios miembros del personal de apoyo se les denegó la entrada, entre ellos "miembros clave de la dirección y ‌la administración", según la federación iraní.

En un principio, a la selección iraní solo se le permitió entrar en Estados Unidos un día antes de los partidos, lo que llevó al DT Amir Ghalenoei a afirmar que eran el "equipo más oprimido" del ‌Mundial.

Las restricciones se suavizaron para el tercer partido de Irán, cuando se les permitió entrar en el país dos días antes ‌del encuentro.

Irán agradeció ⁠posteriormente a la población de Tijuana su hospitalidad durante el Mundial, tras la eliminación del ​equipo en la fase de grupos, afirmando que México se había convertido en "nuestro segundo hogar y nuestro segundo equipo".

Con información de Reuters