Barrio Coreano de Buenos Aires: cómo llegar a uno de los rincones ocultos de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires alberga uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad coreana en Argentina. Con restaurantes, supermercados, cafeterías, karaokes y negocios tradicionales, el llamado Barrio Coreano se convirtió en un atractivo para quienes buscan conocer más sobre la cultura de Corea del Sur sin salir del país.

Ubicado en la zona sur, este sector combina gastronomía, tradiciones y expresiones culturales que atraen tanto a vecinos como a turistas.

¿Dónde queda el Barrio Coreano?

El Barrio Coreano de Buenos AIres se encuentra en el Bajo Flores, entre Flores y Parque Chacabuco. Su eje principal se desarrolla sobre la avenida Carabobo y sus alrededores, especialmente entre las avenidas Castañares y Eva Perón. La comunidad también se extiende hacia calles cercanas como Saraza, Morón y el pasaje Ruperto Godoy.

La zona es conocida entre los integrantes de la colectividad como “Baek-Ku” o “Beku”, una referencia a la línea de colectivo 109, utilizada históricamente por los primeros inmigrantes coreanos que se instalaron allí.

Uno de los puntos más fotografiados es el ingreso ubicado sobre Carabobo y Castañares, donde un portal decorado con símbolos tradicionales coreanos marca el acceso al barrio.

¿Qué hacer en el Barrio Coreano?

Para quienes desean explorar la propuesta gastronómica del Barrio Coreano de Buenos Aires, uno de los sectores más concurridos es el pasaje Ruperto Godoy, una calle peatonal de poco más de 100 metros donde se concentran cafeterías, restaurantes y espacios vinculados a la cultura asiática. En los últimos años se transformó en uno de los puntos más populares para degustar platos típicos y productos de pastelería asiática.

Sin embargo, más alla de probar especialidades como kimchi, bibimbap o pollo frito coreano, este rincón porteño ofrece también los particulares supermercados con productos importados, templos religiosos, centros culturales y locales con cartelería en español y coreano.

¿Cómo llegar al Barrio Coreano de Buenos Aires?

Desde el Obelisco, el recorrido en automóvil demanda entre 25 y 35 minutos, dependiendo del tránsito. También puede accederse mediante transporte público.

La línea A de subte permite llegar hasta la estación Carabobo y, desde allí, caminar o combinar con colectivos que circulan por la zona. Entre las líneas de colectivos que conectan con el barrio se destacan la 5, 7, 25, 50, 56, 76, 101 y 132, además de la histórica línea 109.