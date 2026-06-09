¿Cómo es la curiosa calle de Buenos Aires que nace y termina en el mismo lugar?

La Ciudad de Buenos Aires esconde rincones poco conocidos que sorprenden por su historia y particularidades urbanas. Uno de ellos es la calle Martín Pescador, ubicada en el barrio de Villa del Parque, famosa por una característica única: nace y termina en la misma calle debido a su singular trazado.

Este pequeño corredor urbano se convirtió en una curiosidad para vecinos, aficionados a la historia y quienes buscan descubrir lugares diferentes dentro de suelo porteño.

¿Cómo es la calle Martín Pescador, el pasaje que nace y termina en el mismo lugar?

La calle Martín Pescador tiene forma de letra “C”. Su recorrido comienza en la calle Teodoro Vilardebó al 2370, avanza hacia el sudoeste y, en su primera cuadra, realiza un giro de 90 grados. Más adelante vuelve a doblar y termina nuevamente sobre Teodoro Vilardebó, aunque varias cuadras más adelante. Por esta razón se dice que "nace y muere” en la misma arteria.

A lo largo de su recorrido atraviesa un entorno residencial de casas bajas y pasadizos tranquilas, conservando una atmósfera barrial poco frecuente en una ciudad tan extensa como Buenos Aires. También bordea pequeños espacios verdes, como la plazoleta Arco Verde y la plazoleta Lindor B. Sotomayor.

Más allá de su tamaño, Martín Pescador se convirtió en un atractivo para quienes disfrutan de recorrer lugares curiosos de la ciudad. Su diseño urbano rompe con el clásico damero porteño y genera una configuración poco habitual dentro del entramado de calles de la Capital Federal.

Además, el recorrido permite descubrir una zona de Villa del Parque alejada de los circuitos turísticos tradicionales, ideal para caminar y observar la arquitectura residencial característica del barrio.

El nombre de la calle fue establecido por una ordenanza municipal de 1940 y homenajea al martín pescador, un ave asociada a ambientes cercanos al agua. Según investigaciones del historiador Pablo Bedrossian, nunca tuvo una denominación anterior.