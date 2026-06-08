Así es la calle más parisina de todo Buenos Aires

En una ciudad marcada por la influencia arquitectónica europea, la calle Arroyo, en el barrio de Retiro, suele ser señalada como la más parisina de Buenos Aires. Con apenas cuatro cuadras de extensión, concentra palacios, edificios de estilo francés, galerías de arte y algunos de los rincones más emblemáticos de la Ciudad.

Su trazado curvo y su entorno arquitectónico le valieron el apodo de “codo aristocrático de Buenos Aires”, una definición popularizada por el escritor Eduardo Mallea.

¿Cómo es la calle Arroyo, un pasaje con historia y arquitectura francesa?

La calle Arroyo se extiende desde la intersección de Juncal y Esmeralda hasta la Plaza Carlos Pellegrini, donde conecta con la Avenida Alvear. A lo largo de su recorrido se destacan construcciones de principios del siglo XX que reflejan la fuerte influencia francesa en el desarrollo urbano porteño.

Entre los edificios más reconocidos aparecen el Palacio Estrugamou, la Torre Mihanovich y varias residencias históricas que hoy funcionan como embajadas, galerías y espacios culturales. La zona también es conocida por sus propuestas gastronómicas y por eventos vinculados al arte contemporáneo.

Aunque en la actualidad se la conoce como calle Arroyo, esta arteria tuvo otras denominaciones a lo largo de su historia. Originalmente se llamó Calle de las Tunas, luego fue rebautizada como Pueyrredón en 1882 y finalmente adoptó su nombre final hacia 1902 en homenaje a Manuel Andrés Arroyo y Pinedo, quien fue presidente del Congreso de 1825 y propietario de una quinta ubicada en la zona.

Además de su valor histórico, presenta características poco comunes dentro del trazado porteño, como su recorrido serpenteante y la presencia de plazas o plazoletas en cada una de sus cuadras.

¿Cómo llegar a la calle Arroyo, la más parisina de todo Buenos Aires?

La calle Arroyo se encuentra en el barrio de Retiro, una de las zonas más céntricas de la Ciudad de Buenos Aires. Su recorrido abarca cuatro cuadras, entre las calles Esmeralda y la Plaza Carlos Pellegrini, a pocos metros de la Avenida Alvear.

Desde el Obelisco se puede acceder en menos de 10 minutos en auto por Avenida 9 de Julio y Avenida del Libertador. También llegan numerosas líneas de colectivos que circulan por Retiro y el microcentro, como 67, 70, 100, 101, 130, 152, 61, 62, 92 y 93.