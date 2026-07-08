Nokia lanzó 4 celulares clásicos con un inesperado botón de IA

La idea es combinar la simplicidad de los equipos tradicionales con algunas herramientas impulsadas por IA.

La marca Nokia volvió a apostar por los celulares básicos con el lanzamiento de cuatro nuevos modelos 4G que, pese a mantener el diseño clásico con teclado físico, incorporan una función poco habitual en este segmento: un botón dedicado a la inteligencia artificial. La propuesta llega de la mano de HMD, la empresa que fabrica los teléfonos bajo la marca Nokia, y busca combinar la simplicidad de los equipos tradicionales con algunas herramientas impulsadas por IA.

Los nuevos dispositivos son el Nokia 210 4G, Nokia 200 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition y Nokia 235 4G 2nd Edition. Todos conservan características típicas de los celulares "feature phone", como el teclado numérico, batería de larga duración y un sistema operativo sencillo, pero suman un acceso directo a un asistente inteligente mediante un botón ubicado en el pad de navegación.

Qué puede hacer el botón de inteligencia artificial

La principal novedad de estos equipos es la integración de un asistente basado en Sikey AI. Gracias a este botón, los usuarios pueden realizar consultas por voz y ejecutar acciones básicas sin necesidad de navegar por los menús del teléfono.

Entre las funciones disponibles se encuentran configurar alarmas, encender la linterna, realizar llamadas, abrir la cámara, traducir frases o responder preguntas sencillas. El sistema funciona mediante servicios en la nube y apunta a ofrecer una experiencia más moderna sin perder la esencia de los celulares tradicionales.

Sin embargo, este servicio de inteligencia artificial no será gratuito de forma permanente. Según se informó, estará disponible sin costo durante los primeros 180 días y luego pasará a requerir una suscripción paga.

Los celulares conservan las funciones clásicas de Nokia

Más allá de la incorporación de IA, los cuatro modelos mantienen varias características que identificaron históricamente a los teléfonos Nokia. Todos ofrecen conectividad 4G, puerto USB-C, batería extraíble y conector para auriculares de 3,5 milímetros. Además, incluyen soporte para tarjetas microSD y, en la mayoría de los modelos, radio FM.

La principal novedad es la integración de un asistente basado en Sikey AI.

Otra incorporación es la posibilidad de realizar videollamadas y enviar mensajes de voz mediante la aplicación Xpress Chat, disponible también para Android e iPhone. De esta manera, HMD busca darle una actualización a los celulares básicos sin transformarlos en smartphones tradicionales.

Por el momento, la compañía no confirmó la fecha de lanzamiento ni los mercados donde estarán disponibles estos cuatro nuevos teléfonos, aunque la estrategia apunta a quienes buscan dispositivos simples, económicos y con mayor autonomía, pero sin resignar algunas funciones modernas impulsadas por inteligencia artificial.