Vacuna antigripal PAMI: quiénes pueden aplicársela gratis en 2026

La vacuna antigripal puede aplicarse sin turno en farmacias habilitadas de PAMI.

El PAMI confirmó que continúa vigente la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país y recordó cuáles son los afiliados que pueden acceder gratis a las dosis. La aplicación se realiza en farmacias habilitadas y en operativos especiales para personas que viven en residencias o centros de larga estadía.

El organismo señaló que la vacuna contra la gripe no requiere turno previo y está destinada a grupos específicos definidos por edad, embarazo o condiciones de salud. Además, aclaró qué documentación debés presentar para recibir la inmunización sin costo.

Quiénes pueden vacunarse gratis con PAMI

La campaña está dirigida a todos los afiliados incluidos dentro de los grupos considerados de riesgo frente a la gripe. Entre ellos aparecen las personas mayores de 65 años, embarazadas y bebés de entre 6 y 24 meses.

En estos casos, solamente hace falta presentar el DNI y la credencial de PAMI en cualquiera de las farmacias adheridas. El trámite es gratuito y puede realizarse directamente en los puntos habilitados.

Para los afiliados menores de 65 años que tengan enfermedades preexistentes o factores de riesgo, el requisito cambia. Además de la documentación habitual, deben llevar una orden médica donde figure el diagnóstico correspondiente.

Qué enfermedades permiten acceder a la vacuna

PAMI detalló que existen múltiples patologías que habilitan la vacunación antigripal gratuita antes de los 65 años. Entre ellas se encuentran enfermedades respiratorias como asma moderada, EPOC y fibrosis quística.

También están contempladas personas con diabetes, obesidad mórbida, inmunodeficiencias y enfermedades cardíacas o renales crónicas. El listado incluye además pacientes oncohematológicos y quienes atraviesan tratamientos complejos de salud.

Desde la obra social remarcaron que la vacuna antigripal es una herramienta clave para prevenir complicaciones severas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Afiliados con enfermedades crónicas deben presentar una orden médica firmada previamente.

Dónde se aplica la vacuna antigripal de PAMI

Las dosis se aplican en farmacias que integran la red oficial de PAMI en todo el territorio nacional. Aunque no hace falta sacar turno, el organismo recomendó consultar previamente la disponibilidad en cada establecimiento.

Los afiliados también pueden buscar farmacias habilitadas desde la página oficial de PAMI o comunicándose al 138, la línea telefónica destinada a consultas y asesoramiento.

Para quienes viven en hogares de larga estadía, geriátricos o centros especializados, el organismo realiza operativos territoriales coordinados por las Unidades de Gestión Local (UGL). De esta manera, se evita el traslado de personas con dificultades de movilidad o cuadros de salud complejos.

Se puede combinar con otras vacunas

PAMI informó además que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras inmunizaciones incluidas en campañas vigentes. Por ejemplo, es compatible con las dosis contra el COVID-19 y la neumonía.

La única contraindicación señalada por el organismo corresponde a personas que hayan tenido reacciones alérgicas graves a componentes de la vacuna o antecedentes similares en aplicaciones anteriores. Ante cualquier duda médica o administrativa, los afiliados pueden consultar directamente a través del servicio PAMI Escucha para recibir orientación personalizada.