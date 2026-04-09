Cuánto aumentan los alquileres en abril 2026, según el índice del contrato

Aumentos que impactan en el bolsillo

Abril comienza con nuevos ajustes en los contratos de alquiler al igual que otros aumentos, aunque el impacto no será uniforme. El incremento dependerá del tipo de acuerdo firmado, en un mercado que hoy convive con tres esquemas distintos tras los cambios normativos de los últimos años.

Actualmente, los contratos pueden haberse pactado bajo tres modalidades: los firmados bajo la antigua ley de alquileres (con ajustes anuales por ICL), los celebrados tras la modificación de octubre de 2023 (con subas semestrales por Casa Propia) y los más recientes, firmados luego de la derogación de la norma, que funcionan bajo libre acuerdo entre las partes.

Aumento alquiler en abril

Aumentos de los alquileres: qué contratos aumentan en abril

En abril de 2026, los principales aumentos se concentran en los contratos ajustados por inflación (IPC), que son los más extendidos en la actualidad. Estos acuerdos suelen incluir actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales.

Para quienes tengan ajustes cada tres meses, el incremento se calcula con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor. En este caso, la suba es del 8,87%.

En términos concretos:

Un alquiler de $600.000 pasa a $653.240

Un alquiler de $800.000 sube a $870.987

Aumento de alquileres: ajustes por índice Casa Propia

Los contratos firmados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, bajo el esquema Casa Propia, tendrán su actualización recién a partir de mediados de abril. En estos casos, el incremento es semestral y alcanza el 15,72%. Se trata del quinto y último ajuste para estos contratos. Por ejemplo, un alquiler que comenzó en $200.000 en 2023 puede alcanzar valores cercanos a $1.134.738 tras la aplicación de este índice, lo que lo ubica incluso por encima de los precios actuales del mercado. En los contratos más antiguos, firmados bajo la ley de alquileres, los ajustes continúan siendo anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Sin embargo, en abril no todos registrarán aumentos.

En los casos donde sí corresponda actualización —por ejemplo, en contratos con ajustes más frecuentes— el incremento es del 6,23%, por debajo del IPC. Así, un alquiler de $600.000 pasaría a $637.360.

Alquileres: cuánto tengo que pagar

El mercado de alquileres atraviesa una etapa de transición, con contratos bajo distintos esquemas conviviendo en paralelo. Tras la derogación de la ley, la mayoría de los nuevos acuerdos se pactan con libertad entre las partes, con plazos más cortos —generalmente de dos años— y ajustes frecuentes atados a la inflación.