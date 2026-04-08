Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación desde que Milei es presidente

Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señaló que los alquileres registraron aumentos muy por encima de la inflación desde diciembre de 2023. El relevamiento, elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas, analizó la evolución de distintos rubros durante los últimos 26 meses y el resultado mostró fuertes disparidades en los precios.

De acuerdo con los datos del Indec, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue cercana al 209% en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el estudio subrayó que este promedio oculta comportamientos muy diferentes entre los distintos sectores de la economía, como el de los alquileres.

Aumentos por las nubes

El rubro que más aumentó fue el de vivienda, servicios y combustibles, que incluye alquileres, expensas y tarifas. En conjunto, registró un alza cercana al 400%, es decir, casi el doble del nivel general. Dentro de este grupo, los alquileres se incrementaron un 423%, mientras que el agua subió 366%, la electricidad 370% y el gas natural alcanzó un salto de 766%, el más elevado del período.

Otros sectores también mostraron subas por encima de la inflación. Comunicaciones acumuló un incremento del 321%, educación llegó al 279% y transporte alcanzó el 255%, todos con aumentos significativamente superiores al promedio general.

En contraste, algunos rubros quedaron por debajo del nivel inflacionario. Es el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 182%, así como equipamiento y mantenimiento del hogar (128%) y prendas de vestir y calzado (106%).

Al analizar productos específicos, el informe también detecta una evolución dispar. Entre los mayores incrementos se destacan el polvo para flan, con una suba de 424,7%, seguido por el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

En el otro extremo, los menores aumentos se registraron en productos como la yerba (80,7%), la banana (76,9%), los fideos para guiso (58,7%) y el arroz (11,7%), mientras que el azúcar prácticamente no presentó variaciones en el período. En cuanto a la carne vacuna, los cortes con mayores subas fueron la paleta (230,7%), el cuadril (228%) y la nalga (225,7%).

Finalmente, el estudio señala que, de los 59 productos relevados, 32 registraron incrementos por encima del promedio del rubro alimentos y bebidas, que se ubicó en torno al 181%, lo que confirma la fuerte dispersión de precios dentro de la canasta de consumo.