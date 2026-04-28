Se profundiza la crisis en el transporte de colectivos: “Nos deben viáticos y un aumento” 

Se profundiza la crisis en el transporte.

La crisis en el transporte de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se profundiza y genera caos en la movilidad urbana. Las líneas 707, 407, 437, 700 y 333 están de paro y los trabajadores denuncian que la empresa les adeuda viáticos y un aumento no remunerativo.

“Nosotros lo único que queremos es salir a laburar”, enfatizaron choferes de esas líneas en diálogo con C5N desde la terminal de José León Suarez. Los empleados denuncian que hace 15 meses que cobran en “dos o tres” cuotas y que son habituales las dilaciones en el pago de salarios.

Los trabajadores manifestaron “tristeza” ante su situación personal y pidieron una pronta resolución del conflicto entre el Gobierno y la empresa. “Lo último que queremos hacer es perjudicar al pasajero, pero nuestras familias merecen cobrar en tiempo y forma”, subrayaron en medio de una crisis que afecta a miles de personas en la Ciudad y el conurbano.

El plan para eliminar colectivos y reducir servicios en el AMBA

Mientras el transporte urbano está en emergencia, el Gobierno busca reducir el sistema de colectivos del AMBA como forma de solucionar la suba de los costos y, según las cámaras, apuntala por lo menos dos ideas principales para implementarlo. Se trata de un asunto que discutirán los empresarios del rubro en la reunión que mantendrán el próximo jueves con el nuevo secretario de Transporte, luego de declararse en estado de emergencia por la falta de respuestas sobre el giro de los subsidios adeudados.

La crisis en el sector transporte del área metropolitana es de larga data, pero se agudizó en los últimos dos meses, luego de que el costo del gasoil aumentara fuertemente a raíz de la guerra en Medio Oriente. Esto llevó a una reducción de las frecuencias resuelta por las cámaras a inicios de abril, que se sumó a amenazas de paro gremial por un posible atraso en el pago de salarios.

El conflicto se da en el marco de una demora del giro de subsidios por parte del Gobierno, por unos 128.000 millones de pesos según las cámaras. Todo, pese a que entre febrero y marzo el Ministerio de Economía autorizó un aumento del 41% en el precio del boleto para las líneas nacionales del AMBA (que cruzan el límite entre CABA y PBA).

Desde inicios de abril, hubo al menos dos reuniones entre los empresarios del rubro y las autoridades de la Secretaría de Transporte. Tras ellas, la dependencia que entonces conducía Fernando Herrmann emitió comunicados en los que hablaba de llevar a cabo una "reorganización" o "reestructuración integral del sistema".

También señaló la necesidad de "mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios", así como de "reducir costos operativos y optimizar el sistema" y de "transparentar y mejorar los recorridos según la demanda real de los usuarios".