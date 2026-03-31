Paritarias encargados de edificio en abril 2026: cuánto ganan y el salario que cobran

Aumento de salarios en abril

En un contexto de reapertura de paritarias y presión inflacionaria, los encargados de edificios actualizaron sus salarios en abril de 2026 tras el último acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras del sector.

Paritarias encargados de edificio: cuánto ganan en abril 2026

El acuerdo estableció una suba del 1,7% sobre los salarios básicos de febrero, junto con una suma fija remunerativa de $120.000, que se paga de forma proporcional según la categoría y la jornada laboral. Este incremento alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 589/10 y 590/10.

Con esta actualización, los salarios básicos quedan definidos de la siguiente manera:

Categoría Con vivienda Sin vivienda Encargado permanente 1° $999.938 $1.164.214 Encargado permanente 2° $958.274 $1.115.705 Encargado permanente 3° $916.610 $1.067.196 Encargado permanente 4° $833.282 $970.178 Guardacoches (todas las categorías) $878.596 $949.549 No permanente (todas las categorías) $497.142 $535.735

Además del aumento porcentual, el esquema mantiene una suma fija de $120.000 y una serie de adicionales que inciden en el salario total. Entre los principales se encuentran los plus por antigüedad, retiro y clasificación de residuos, limpieza de cocheras, mantenimiento de piletas, viáticos y zona desfavorable, entre otros, que varían según tareas y responsabilidades.

Salario con aumento en marzo

Bono y adicionales: cómo se compone el salario

Además del aumento, el salario de los encargados incluye una serie de adicionales que pueden elevar significativamente el ingreso final. Entre los principales conceptos se destacan:

Retiro de residuos por unidad: $1.786,90

Clasificación de residuos: $30.777,30

Valor vivienda: $6.564,60

Antigüedad (1% por año): $9.701,80

Antigüedad adicional (2%): $19.403,60

Limpieza de cocheras: $24.385,00

Movimiento de coches (hasta 20 unidades): $36.104,60

Jardín: $24.385,00

Limpieza y mantenimiento de piletas: $41.021,60

Adicional viáticos: $67.912,50

Zona desfavorable: 50% adicional

Título de encargado integral: 10% adicional

Cuánto cobran los encargados de edificios

Estos ítems varían según las tareas, la antigüedad y las responsabilidades del trabajador, pero forman parte del salario total dentro del convenio. El incremento se enmarca en una dinámica donde varios gremios acordaron subas moderadas en línea con la inflación oficial. En el caso de los encargados de edificio, la combinación de aumento porcentual y suma fija busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de suba de precios.

Como es habitual, los aumentos salariales del sector se trasladan de manera casi inmediata al costo de las expensas. Esto se debe a que los sueldos del personal representan uno de los principales componentes del gasto en los consorcios, por lo que cualquier ajuste impacta directamente en la liquidación mensual.