"El Indio Solari: ¿el tercero en la discusión por el podio del rock argentino?": el SPERAC lanza una nueva invitación

El Seminario Permanente de Estudios sobre Rock Argentino Contemporáneo (SPERAC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) invitan a participar del encuentro "El Indio Solari: ¿El tercero en la discusión por el podio del rock argentino?", un espacio académico dedicado a investigar el rock argentino desde perspectivas culturales, sociales, históricas y artísticas.

Si bien existe un consenso sobre la centralidad de Charly García y Luis Alberto Spinetta como pilares clave e indiscutidos del movimiento musical del rock nacional argentino, la disputa por ese tercer lugar permanece aún abierta. En ese contexto, la figura de Indio Solari emerge en toda la narrativa de una época clave argentina y sus bandas y discos se transformaron en consumos culturales que con fuerza alimentan este debate tan necesario como vigente.

Proveniente de los márgenes y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio introdujo una dimensión particular y de extrañamiento dentro del rock argentino que puso en disputa y tensión las certezas estéticas y culturales que lo sostenían hasta entonces. Su propuesta completa no solo desafió las formas tradicionales de producción y circulación, sino que también consolidó una identidad artística singular.

"La inclusión del Indio Solari en el podio del rock argentino no solo resulta plausible, sino que abre un espacio de reflexión sobre los criterios con los cuales se construyen las jerarquías dentro de la cultura popular", profesa la invitación para el próximo miércoles 3 de junio en Fundación Medifé. Conversarán Alejandro Taranto, Bárbara Jack, Pablo Díaz Marenghi, Emiliano Scaricaciottoli, Daniel Talio.

Qué es el SPERAC

El SPERAC es un espacio académico de la UBA que se dedica a estudiar el rock argentino más allá de su dimensión musical. Sus integrantes consideran que el rock es también una expresión cultural que refleja cambios sociales, políticos e históricos del país. Por eso analizan las letras de las canciones, las trayectorias de los artistas, los movimientos musicales y los debates que atraviesan a la sociedad argentina.

Cabe destacar que el seminario ya posee dos libros publicados: "La campaña de la división. Escribir sobre las ruinas del rock argentino' y "Contra la moderación. Del rock mayúsculo a la bifurcación de sentidos" en Clara Beter ediciones.

A diferencia de una carrera o una materia universitaria, el SPERAC funciona como un seminario permanente de investigación y discusión. Allí, docentes, investigadores y estudiantes producen estudios, organizan encuentros y publican trabajos sobre distintos aspectos del rock contemporáneo.

Su objetivo es comprender cómo la música dialoga con temas como la identidad, la política, los conflictos sociales, los medios de comunicación y las transformaciones culturales. En ese sentido, tratan al rock como un objeto de estudio tan válido como la literatura, el cine o el teatro, utilizando herramientas de disciplinas como la historia, la sociología, la comunicación y la crítica cultural.