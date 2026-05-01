Activistas de flotilla de ayuda a Gaza son trasladados a Creta tras ser interceptados por Israel

Activistas de la Flotilla Global Sumud son trasladados a Grecia

Más ​de 100 activistas pro-palestinos a bordo de barcos de ayuda con destino a Gaza fueron trasladados el viernes a la isla griega de Creta después de que ‌las fuerzas israelíes interceptaron sus embarcaciones en ‌aguas internacionales cerca de Grecia, informaron los organizadores de la flotilla.

Los activistas formaban parte de una segunda flotilla Global Sumud, puesta en marcha en los últimos meses con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza mediante el envío de ayuda humanitaria. Los barcos zarparon del puerto español de Barcelona el 12 de abril.

El viernes, un buque del Ejército israelí trasladó a 168 miembros de la tripulación de la flotilla a embarcaciones griegas, que ​luego los llevaron a tierra, ⁠donde les esperaban autobuses y una ambulancia, informaron los organizadores y mostraron imágenes de ‌Reuters.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó a los organizadores de ⁠la flotilla de "provocadores profesionales".

DOS ACTIVISTAS DETENIDOS

Los organizadores afirmaron ⁠que dos activistas permanecían bajo custodia de las autoridades israelíes.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que 30 españoles habían llegado a Creta, pero que un ciudadano ⁠español, Saif Abu Keshek, había sido detenido "ilegalmente" y estaba siendo trasladado a Israel.

"Exigimos ​su liberación inmediata", afirmó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró ‌que Abu Keshek era sospechoso de pertenecer ‌a una organización terrorista y que, junto con un segundo activista sospechoso de actividades ⁠ilegales, sería trasladado a Israel para ser interrogado.

"Israel no permitirá que se viole el bloqueo naval legal sobre Gaza", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los Ministerios de Asuntos Exteriores de Alemania e Italia emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que seguían los acontecimientos ​con "profunda preocupación".

Una fuente ‌que pidió no ser identificada afirmó que, aunque Israel había interceptado 22 embarcaciones, otras 47 seguían navegando frente a la costa sur de Creta y tenían previsto fondear allí en algún momento antes de continuar hacia Gaza. Cada barco transporta alrededor de una tonelada de alimentos, material médico y otros equipos, según ⁠la fuente.

Los 22 buques fueron interceptados por Israel a última hora del miércoles en aguas internacionales frente a la península griega del Peloponeso, a cientos de kilómetros de Gaza, según informaron los organizadores de la flotilla.

En un comunicado emitido el jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos amenazó con "imponer consecuencias" a quienes apoyen a la flotilla, a la que calificó de pro-Hamás.

Los activistas pro-palestinos afirman que Israel y Estados Unidos confunden erróneamente su defensa de los derechos de los palestinos ‌con el apoyo a los extremistas de Hamás.

El pasado mes de octubre, el Ejército israelí detuvo una flotilla anterior organizada por la misma organización, arrestando a la activista sueca Greta Thunberg y a más de 450 participantes. Esto siguió a otros intentos de llegar por mar a la bloqueada Gaza.

Los palestinos y los organismos de ayuda internacionales afirman que los suministros que llegan ‌a Gaza siguen siendo insuficientes, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre, que incluía garantías de un aumento de la ayuda.

La mayoría de los más de dos millones de habitantes de Gaza ‌han sido desplazados, y ⁠muchos viven ahora en casas bombardeadas y tiendas de campaña improvisadas instaladas en terrenos abiertos, a los lados de las carreteras o sobre las ​ruinas de edificios destruidos.

Israel, que controla todos los accesos a la Franja de Gaza, niega estar reteniendo suministros destinados a sus residentes.

Con información de Reuters