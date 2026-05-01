Un inmigrante cubano fallece bajo custodia del ICE en Georgia

FOTO ARCHIVO: La entrada al Centro de Detención Stewart es fotografiada en Lumpkin, Georgia

Un inmigrante cubano falleció bajo custodia del servicio de inmigración estadounidenses en Georgia, en lo que las autoridades ‌sospechan que fue un ‌suicidio, informaron funcionarios en un comunicado enviado el viernes a los legisladores y al que tuvo acceso Reuters.

Denny Adan González, de 33 años, fue hallado inconsciente en su celda del Centro de Detención Stewart el 28 de abril y declarado muerto menos de una hora después, informó el Servicio de Inmigración y Control ​de Aduanas de Estados ⁠Unidos (ICE) en el comunicado.

El presidente Donald Trump, del Partido Republicano, ‌ha impulsado la detención de muchos más inmigrantes ⁠como parte de su campaña de ⁠deportaciones masivas. El número de personas detenidas por el ICE ha aumentado de 40.000 cuando Trump asumió el cargo en 2025, a ⁠60.000, y se prevé que sigan aumentando este año.

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Las ​muertes de inmigrantes bajo custodia del ICE alcanzaron ‌el año pasado su nivel más ‌alto en dos décadas y van camino de aumentar ⁠aún más este año, con 18 en los primeros cuatro meses del año.

El ICE dijo que González entró en Estados Unidos por un puerto de entrada de Texas en mayo de ​2019, pero fue ‌considerado "inadmisible" y deportado en enero de 2020. Cruzó ilegalmente la frontera con México en 2022 y fue puesto en libertad en Estados Unidos con una orden de supervisión, según el ICE.

González fue detenido por la Oficina ⁠del Alguacil del condado de Mecklenburg en Charlotte por agresión a una mujer y violencia doméstica, según ICE. Fue puesto bajo custodia de ICE y trasladado al Centro de Detención Stewart en enero de 2026, dijo el ICE.

Stewart, situado en la localidad rural de Lumpkin, está gestionado por la empresa penitenciaria privada CoreCivic.

Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, ‌afirmó que el personal médico acudió de inmediato y comenzó a aplicar medidas de reanimación en cuanto se descubrió que González no respondía.

"Nos entristece profundamente y nos tomamos muy en serio el fallecimiento de cualquier persona bajo nuestro cuidado", dijo Gustin.

ICE no respondió de inmediato ‌a una solicitud de comentarios.

Un paquete de gasto masivo respaldado por los republicanos y aprobado por el Congreso en 2025 otorga a ICE ‌fondos para ampliar ⁠las detenciones hasta septiembre de 2029.

En los documentos presupuestarios publicados en abril, el ICE afirmó que su ​objetivo es detener a un promedio anual de 99.000 inmigrantes tanto en el año fiscal 2026 como en el 2027.

Con información de Reuters