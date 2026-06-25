Neymar derramó unas lágrimas en el vestuario tras su emotivo regreso a la selección brasileña

El futbolista brasileño Neymar Jr. celebra tras el triunfo de su selección ante Escocia por el Grupo C del Mundial en el Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EEUU.

El ​brasileño Neymar afirmó que se retiró al vestuario y derramó algunas lágrimas a ‌solas tras su ‌regreso a la selección después de una ausencia de 981 días, al saltar al campo en la segunda parte el miércoles en Miami durante la victoria por 3-0 de Brasil ante Escocia en el Mundial.

El jugador, de ​34 años, ⁠jugó por última vez con Brasil en ‌2023. Sufrió una grave lesión de ⁠rodilla en octubre de ⁠ese año y, desde entonces, le ha costado recuperar su mejor forma. En un principio, su ⁠inclusión en la convocatoria de Brasil ​para el Mundial era una incógnita.

El ‌mes pasado sufrió una ‌lesión en la pantorrilla que le impidió ⁠disputar los dos primeros partidos de Brasil en el torneo, pero regresó finalmente a la selección contra Escocia, con la afición ​coreando ‌su nombre.

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"Fui al vestuario, completamente solo, y se me escaparon unas lágrimas", declaró Neymar a la prensa después de que Brasil terminara en lo más alto ⁠del Grupo C. "Es un alivio inmenso volver a vivir todo esto. Es un momento de gratitud. Doy gracias a Dios por poder volver a vivir esto".

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles, ha participado ya en cuatro ‌Mundiales, con ocho goles y cuatro asistencias en los torneos disputados desde 2014.

"Llevaba mucho tiempo fuera, así que ahora es un equipo diferente; lo veo con otros ojos", afirmó. "Pero estoy muy ‌contento de haber podido volver y jugar en un Mundial y defender a la selección brasileña ‌después de ⁠tantos años".

Brasil se enfrentará al segundo clasificado del Grupo F en su ​partido de dieciseisavos de final, que se disputará el lunes en Houston.

Con información de Reuters