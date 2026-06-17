Lionel Scaloni se deshizo en elogios con Lionel Messi tras el debut en el Mundial 2026: "No hay palabras"

El enorme elogio de Scaloni a Messi tras su histórica presentación ante Argelia en el Mundial 2026 / Captura de pantalla mejorada con IA.

El entrenador Lionel Scaloni llenó de elogios a Lionel Messi, la gran figura de la noche en el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En diálogo con la prensa una vez finalizado el encuentro, el director técnico de la 'Albiceleste' fue consultado por la actuación del astro de 38 años y fue contundente: "No hay palabras".

"No hay palabras, todo lo que diga está de más”, declaró Scaloni, al tiempo que añadió: "Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver". Después de convertir los tres tantos de la victoria del combinado nacional, la 'Pulga' alcanzó al Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la competición, y su rendimiento le valió infinidad de elogios. "Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble", agregó el DT, quien se emocionó hasta las lágrimas después del abrazo que protagonizaron en el banco de suplentes.

Scaloni habló sobre el triunfo de la Selección Argentina en su debut en el Mundial 2026: "Fue un partido durísimo"

Al hablar del triunfo, Scaloni expresó la gran dificultad que significó el duelo contra el conjunto africano, que en varios pasajes del primer tiempo complicó a Argentina con sus dinámicos ataques: "Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir. Este fue un partido durísimo, ellos hicieron un buen partido y nos pusieron por momentos en problemas. Siempre el primer partido es complicado y más contra un rival difícil. La cabeza cuenta mucho en estos torneos y ganar nos da tranquilidad para lo que viene", manifestó.

Además, analizó la gran dificultad táctica y física que representó enfrentar a un rival con jugadores tan veloces e intensos, particularmente de mitad de cancha para adelante. "Sabíamos que si ellos jugaban así, nosotros teníamos que ponernos el overol. El partido se dio como sabíamos que se iba a dar. Hubo momentos en los pudimos tener más la pelota, pero supimos sufrir". Por último, Scaloni planteó su intención de que todos los futbolistas que integran la nómina de la 'Albiceleste' tengan minutos en este certamen: "La idea es que todos estén arriba del barco", dijo el técnico argentino.

El itinerario de la Selección Argentina tras el partido ante Argelia