El presidente Javier Milei insiste en respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, Bullrich acelera el desembarco de Adorni en el Senado, en plena crisis por su patrimonio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
La oposición se consolida en el Senado para avanzar contra Manuel Adorni
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Hace 1 hora
Impacto digital: el pedido de renuncia de Adorni ya es una corriente central en redes
Un informe elaborado por la consultora Reputación Digital muestra que uno de cada 12 argentinos pide la renuncia del jefe de Gabinete.
La polémica en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escaló de los tribunales directamente al corazón del debate público en las plataformas virtuales. Un informe de inteligencia digital y social listening elaborado por la consultora Reputación Digital reveló que la demanda de renuncia, destitución o inhabilitación del funcionario dejó de ser una postura aislada o marginal en las redes sociales para transformarse en una corriente central de la conversación pública.
Hace 2 horas
El PRO endurece su postura frente a Adorni y busca diferenciarse de Milei
El partido liderado por Mauricio Macri volvió a tomar distancia del gobierno nacional y apuntó contra el respaldo presidencial al jefe de Gabinete.
La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos más tensos. Aunque ambas fuerzas compartieron votaciones y coincidencias parlamentarias desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el caso que involucra a Manuel Adorni abrió una nueva etapa de diferenciación política.
Hace 3 horas
El engaño de la Ley de Lobby: otro intento antidemocrático de Milei
Mientras desregula al máximo la actividad económica, Milei propone una regulación estricta para los actores de la sociedad civil que intenten democráticamente incidir sobre las políticas públicas. A tono con la ultraderecha global, busca obstaculizar la participación ciudadana con la Ley de Lobby. Antes lo había intentado vía la IGJ.
A tono con las ultraderechas en todo el mundo, que han desplegado una estrategia sostenida para disminuir el espacio de acción de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso desde hace dos semanas su proyecto de Ley de Lobby. Ese texto es considerado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), sindicatos y asociaciones de periodistas como un intento claro de restricción y vigilancia de la participación ciudadana.
Hace 12 horas
Reforma laboral: ATE denunció al Gobierno por la implementación del FAL
El sindicato de estatales presentó una acción judicial contra la reforma laboral y advirtió que el nuevo Fondo de Asistencia Laboral podría afectar los recursos de la ANSES.
Hace 18 horas
Se reabre la paritaria con la UTA y el Gobierno apuesta a un mes de conflicto
La propuesta de aumento de los empresarios será de 0% frente al incremento en línea a la inflación acumulada en el segundo trimestre del año que solicitan los trabajadores.
Hace 22 horas
Milei sigue bancando a Adorni mientras el Congreso lo presiona
El Presidente continúa publicando mensajes para respaldar al Jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Hace 23 horas
A cuánto cotiza el dólar en el feriado
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
23:49 | 14/06/2026
El Congreso le picó el boleto a Adorni: las dos opciones que le dejan
La oposición dura impulsa la moción de censura al jefe de Gabinete, tanto en el Senado como en Diputados. Los aliados de la Casa Rosada le piden públicamente al Presidente que lo eche. El postergado informe de gestión y la defensa de los Milei.
23:48 | 14/06/2026
Más de la mitad del empleo es precario y 40% de los jóvenes viven en la inestabilidad
Un informe del CITRA alertó sobre el agravamiento de la fragilidad laboral. Mientras cae el empleo registrado, se consolida un mercado de trabajo atravesado por la precarización y la desigualdad estructural.
23:47 | 14/06/2026
El lado B de la desaceleración de la inflación: menos recaudación, consumo e industria
La inflación descendió en mayo por segundo mes consecutivo, pero favorecida por la crisis de ingresos, el atraso cambiario y una actividad tambaleante.
13:43 | 14/06/2026
A lo Adorni: los funcionarios que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias
Manuel Adorni no fue el único que pidió sumarse al régimen simplificado de Ganancias. Hay otros cuatro funcionarios del Ejecutivo que también se incorporaron al esquema de ARCA.
A lo Adorni: los funcionarios que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias
12:09 | 14/06/2026
“¿Y si esta semana te toca a vos?”: Villarruel ironizó sobre el pendrive de Adorni
La vicepresidenta compartió un meme con la frase de Silvio Soldán y volvió a cuestionar al jefe de Gabinete por sus declaraciones patrimoniales. Mientras insiste en que se presente en junio ante el Congreso para rendir informe de gestión.
10:11 | 14/06/2026
Milei reactiva su agenda internacional en medio de la interna en el Gobierno
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:05 | 14/06/2026
Luz verde para Caputo, el endeudador serial
La baja del riesgo país y la mejora de la calificación de la deuda argentina abren la puerta a nuevas colocaciones en el exterior. S&P y Fitch ofrecen una lectura optimista de una economía con reservas netas negativas, inflación subestimada y fragilidad fiscal. Las críticas de Paul Krugman y Joseph Stiglitz permiten comprender el poder de estas agencias y los riesgos de otro ciclo de endeudamiento comandado por Luis Caputo.
Existe el riesgo de que el ministro Luis Caputo, el endeudador serial, arroje a la economía a otra aventura de emisión vertiginosa de deuda. Imagen ChatGPT.
00:05 | 14/06/2026
Adorni es el héroe que está matando a Milei
Alto evasor atado a la omertá, el jefe de gabinete destruye el apoyo al gobierno. Bullrich, lista para irse antes de la crisis. El blanqueo permanente y la vuelta de los préstamos en dólares en una economía con 20 millones de personas endeudadas. A un año de Cristina presa, el peronismo se divide entre la indiferencia y el regreso.