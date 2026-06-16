La oposición se consolida en el Senado para avanzar contra Manuel Adorni

A tono con las ultraderechas en todo el mundo, que han desplegado una estrategia sostenida para disminuir el espacio de acción de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso desde hace dos semanas su proyecto de Ley de Lobby. Ese texto es considerado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), sindicatos y asociaciones de periodistas como un intento claro de restricción y vigilancia de la participación ciudadana.