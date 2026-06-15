Impacto digital: el pedido de renuncia de Adorni ya es una corriente central en redes

La polémica en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escaló de los tribunales directamente al corazón del debate público en las plataformas virtuales. Un informe de inteligencia digital y social listening elaborado por la consultora Reputación Digital reveló que la demanda de renuncia, destitución o inhabilitación del funcionario dejó de ser una postura aislada o marginal en las redes sociales para transformarse en una corriente central de la conversación pública.

El estudio, titulado "¿La conversación digital exige la renuncia de Adorni?", analizó el clima de opinión y la demanda social registrada entre el 11 y el 15 de junio de 2026, tomando como punto de partida la presentación de sus declaraciones juradas rectificativas y su posterior descargo público.

El relevamiento —que procesó una muestra representativa de 18.697 menciones específicas sobre Adorni dentro de un universo de más de 282.000 documentos públicos en plataformas como X, Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, YouTube, Google News y transmisiones de streaming— arrojó datos contundentes sobre el humor social digital:

Uno de cada 12 mensajes pide su renuncia : el 8,5% de toda la conversación en torno al jefe de Gabinete exige explícitamente su paso al costado, motorizado por 1.382 cuentas únicas en un lapso de apenas cinco días.

: el 8,5% de toda la conversación en torno al jefe de Gabinete exige explícitamente su paso al costado, motorizado por 1.382 cuentas únicas en un lapso de apenas cinco días. Crecimiento exponencial: en comparación con la línea de base medida entre el 3 y el 6 de junio (donde el pedido de alejamiento era de apenas el 2,4%), la proporción de usuarios que exigen su salida se multiplicó por 3,5.

Persistencia en el tiempo: lejos de tratarse de un pico o un estallido emocional pasajero, la demanda se mantuvo estable y consolidada, promediando un ~9% diario a lo largo de toda la ventana de análisis.

El informe de Reputación Digital destaca además un dato técnico inusual: el 6,6% de toda la conversación política nacional de la última semana estuvo concentrada exclusivamente en Adorni. Que un funcionario de su rango capitalice ese volumen de atención representa una anomalía absoluta para el ecosistema político-mediático.

El análisis de sentimiento y emociones estructurado por la consultora demuestra que el descargo público que ensayó el funcionario el pasado 10 de junio no logró conformar un polo de defensa orgánica que amortiguara el impacto.

El detonante: el reencuadre de la frase “en negro”

De acuerdo con las conclusiones de la firma de analítica digital, la frase pronunciada por Adorni respecto a que junto a su esposa ahorraron "en negro, como todos los argentinos”, operó como un verdadero punto de inflexión que cambió el eje de la discusión.

Antes de la declaración, el debate giraba estrictamente en torno al origen y la evolución de su patrimonio bajo investigación judicial. Tras la frase, la conversación digital sumó un fuerte componente de indignación tributaria y reencuadró el debate hacia una dimensión institucional y de idoneidad para ejercer la función pública. Prueba de ello fue la aparición masiva de términos técnicos como "inhabilitación" o "moción de censura", acompañados por etiquetas de presión como #LasMentirasDeAdorni y #AdorniLadrón.

Finalmente, el estudio advierte que el conflicto comenzó a salpicar de manera directa a la quinta de Olivos. El 15,2% de las menciones que exigen la renuncia del jefe de Gabinete co-nombran de forma explícita al presidente Javier Milei, lo que demuestra que la audiencia digital empezó a interpelar al propio mandatario como el responsable político directo de sostener o no al funcionario en su cargo.