El ministro de Exteriores de Nepal visita China tras reunirse con India

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, habla con los medios de comunicación en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos

​El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, se reunió el lunes con el máximo representante diplomático de China, Wang Yi, en lo que supone ‌su primer viaje a la superpotencia ‌vecina desde que su partido arrasara en las elecciones de marzo, y pocos días después de visitar India, competidor regional de Pekín.

La caída de un Gobierno de coalición liderado por el Partido Comunista en el patio trasero de Pekín plantea un dilema a los diplomáticos chinos, que han estado trabajando para reforzar los lazos con las naciones vecinas al tiempo que reafirman sus reivindicaciones en los mares de China Oriental y Meridional, ​según los analistas.

"China siempre ha ⁠situado a Nepal en primera línea de su 'diplomacia de vecindad'", afirmó Wang, según ‌un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado a última hora ⁠del lunes, y "apoyará a Nepal en la salvaguarda de ⁠su soberanía nacional e integridad territorial".

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Los analistas señalaron que los lazos de Nepal con la potencia del sur de Asia, India, otorgaban a este país de unos 30 millones ⁠de habitantes cierta influencia sobre China, lo que situaba a Pekín en la ​inusual posición de tener que demostrar su valía.

Aunque Katmandú y ‌Delhi llevan décadas enfrentadas por partes de ‌su frontera de 1.751 kilómetros (1.088 millas), Khanal dijo a sus anfitriones en Delhi ⁠a principios de este mes que el nuevo Gobierno de Nepal estaba "libre del lastre político del pasado" y dispuesto a mejorar las relaciones con India.

Las relaciones de Nepal con China se han estancado debido a la inacción en la ejecución de proyectos de infraestructura ​previstos como ‌parte de la iniciativa insignia del líder chino Xi Jinping, "La Franja y la Ruta", a la que Nepal se unió en 2017, principalmente por desacuerdos en materia de financiación.

Wang reiteró el compromiso de China con el desarrollo de las infraestructuras de Nepal, destacando la cooperación en materia de generación de ⁠energía, autopistas, puertos y aviación.

China, el mayor acreedor bilateral del mundo, ha prestado a Nepal alrededor de 310 millones de dólares, según datos del Banco Mundial, mientras que la India ha concedido préstamos por valor de 280.000 millones de dólares. Las empresas chinas han invertido 1.120 millones de dólares en los sectores energético e inmobiliario del país, según datos del think tank American Enterprise Institute.

El Banco de Exportación e Importación de China acordó un préstamo de 216 millones ‌de dólares en 2016 para financiar la construcción del Aeropuerto Internacional de Pokhara, pero en diciembre un organismo anticorrupción de Nepal acusó a 55 responsables y a un contratista chino de inflar el coste del proyecto de una estimación original de 170 a 244 millones de dólares.

El Partido Rastriya Swatantra de Khanal hizo campaña con la promesa de tomar medidas ‌enérgicas contra la corrupción.

Eric Olander, cofundador del China-Global South Project, una organización dedicada a los medios de comunicación y la investigación, afirmó que Pekín podría haberse llevado una desagradable sorpresa con el ‌resultado de las elecciones ⁠nepalíes.

"A Pekín no le gustan los cambios que les afectan directamente", afirmó. "Los cambios que son potencialmente hostiles o que desafían sus intereses son ​los que llaman su atención".

"Mi impresión es que no vieron venir esto en Nepal y no les gusta que los movimientos populares derroquen a los gobiernos en el poder".

(Reportaje de Joe Cash; edición de Stephen Coates y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)