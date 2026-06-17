Merlín el pato: De las calles de la Ciudad de México a la fama en el Mundial

Merlín, el pato que luce una camiseta de fútbol de «El Tri» y que llama la atención en toda la Ciudad de México

Un pato domesticado llamado Merlín, que luce una camiseta de la selección de México en miniatura ‌y calcetines personalizados, se ‌ha ganado el corazón de los aficionados al fútbol, convirtiéndose en una improbable mascota no oficial de la campaña del país latinoamericano en el Mundial.

La fama de Merlín se disparó la semana pasada durante las celebraciones callejeras tras el triunfo por 2-0 de los coanfitriones ante Sudáfrica ​en el partido inaugural ⁠del Mundial.

Mientras los aficionados se reunían para celebrar los ‌goles de México, el pato disfrazado deambulaba ⁠entre la multitud en la concurrida ⁠avenida Reforma de la ciudad de México.

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Los espectadores grabaron la sorprendente escena con sus teléfonos móviles y las imágenes se ⁠viralizaron inmediatamente en internet, con los aficionados exigiendo ​que Merlín fuera la nueva mascota oficial ‌de México durante el Mundial.

"Somos ‌muy respetuosos", dijo su dueña, la vendedora ambulante Karla ⁠Gómez.

"Respetamos al ajolote (la mascota de la Ciudad de México) tanto como al jaguar (de la FIFA). Sinceramente, no nos gusta lo polémico", agregó.

Gómez, que suele vender bebidas en las ​calles de ‌la Ciudad de México con su hijo Christian y su pato, pensó que habían pasado desapercibidos.

"Para nosotros era un día normal. Pensábamos que estábamos pasando como desapercibidos, porque nunca pensamos que Merlín fuera ⁠a tener ese boom", reconoció.

Ahora, Gómez asume con orgullo su papel en la recién adquirida fama del pato. Los fans a menudo detienen a la familia para tomarse selfies con el emplumado, al que también se le puede ver refrescándose en fuentes públicas.

"Soy mamá de Merlín, ya me considero como tal. Para ‌nosotros ha sido una sorpresa, la verdad, el hecho de que Merlín sea la mascota no reconocida del Mundial (...) nos sentimos muy complacidos de esta situación y, sobre todo, que la gente ame a mi pato", dijo Gómez.

Inspirándose en el ‌pulpo Paul, Merlín probó recientemente su pico para hacer predicciones sobre los partidos, eligiendo a México sobre Corea del Sur cuando ‌le presentaron ambas ⁠banderas.

México se enfrenta a Corea del Sur el jueves en el Grupo A antes de ​medirse a la República Checa el 24 de junio.

Con información de Reuters