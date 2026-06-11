40 años después, Shilton sigue llorando por el gol de Maradona con la mano: "Me hubiera gustado"

40 años después, Shilton sigue llorando por el gol de Maradona con la mano

Peter Shilton, el arquero de Inglaterra en el Mundial México 1986 que sufrió dos veces a Diego Armando Maradona lo recordó recientemente. El histórico integrante del equipo inglés que se quedó afuera del torneo en cuartos de final a manos de la Selección Argentina que comandó Carlos Salvador Bilardo fue una de las voces protagonistas del documental "El Partido" y uno de sus directores dio detalles de la charla. En la misma, el guardameta hizo referencia al "Pelusa" y la memorable acción.

Shilton sigue llorando por el gol de Maradona con la mano en el Mundial 86

El entrevistado por Juan Cabral -director del film- habló del diálogo que tuvo con el ex arquero y aseveró: "No soltaba algo y nosotros le preguntamos": "Peter ¿Qué sentís al respecto? Y él dice: 'A mí me hubiera gustado que me hablara, que me pidiera perdón. Fue algo genuino que ahí quedó'". Igualmente, también agregó en su charla con el medio Bolavip que Shilton "respeta a Maradona" ya que respondió a la pregunta de cuál es el mejor del mundo, nombró primero a Pelé y luego a Maradona "como si quisiera decir otra cosa".

Peter Shilton, a 40 años del gol con la mano que le marcó Diego Armando Maradona

A su vez, Cabral añadió que sintió que el referente inglés "se liberó" al haber estado en la película. "Ser la sombra de Diego es lo más pesado que puede haber en el mundo. Creo que hubo algo ahí con la película que se destrabó". Es que tanto el gol con la mano como el mejor de la historia de los mundiales lo marcaron porque en ambos sobresalió el astro argentino por encima suyo marcando para lo que fue la clasificación a semifinales de aquella Copa del Mundo en la que el de Villa Fiorito se convirtió en leyenda.

De qué se trata "El Partido", la película del duelo entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1986

El documental se centra en el reñido partido del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, donde la selección argentina, liderada por Diego Maradona, venció 2-1 a Inglaterra. Ese partido quedó marcado por dos goles que pasaron a la historia: el primero, conocido como “La mano de Dios”, y el segundo, considerado el “Gol del Siglo”, en el que Maradona eludió a varios rivales antes de anotar. A través de reconstrucciones detalladas y relatos de protagonistas, el documental analiza el significado simbólico de ambos momentos y su impacto global.

Ese enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra sucedió en un contexto de tensiones aún latentes tras el conflicto bélico de 1982. El resultado tuvo una fuerte carga emocional para los argentinos. El documental explora cómo ese triunfo fue interpretado como una suerte de reivindicación simbólica, convirtiéndose en un episodio clave de la memoria colectiva del país. Además, se profundiza en la figura de Maradona como líder y símbolo de una generación.