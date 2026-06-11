La banca de un campeón de la Selección de Brasil al Flaco López de cara al Mundial 2026: "Perfecto"

López suma cuatro partidos con Argentina.

La inclusión de José Manuel López en la lista de la Selección Argentina para defender la Copa del Mundo fue una de las gratas sorpresas, sobre todo por la brillante temporada que ha tenido el delantero en el Palmeiras. En lo que va del año, el goleador suma 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos, números que lo habían llevado a estar en la órbita de Lionel Scaloni, quien habilitó su debut en octubre del año pasado contra Puerto Rico.

Desde entonces, el centrodelantero suma cuatro partidos con el conjunto albiceleste y, aunque todavía no han llegado los goles, se perfila como una buena alternativa para Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la ofensiva. Tal es así que Felipe Melo, campeón con la Selección de Brasil en la Copa Confederaciones 2009, salió a bancar al jugador de 25 años en medio de un análisis sobre cómo llega Argentina al Mundial 2026.

“Veo a Lautaro Martínez que, de repente, es titular del equipo, como un jugador más finalizador, más de área, con menos movilidad. Al Flaco también lo veo así, incluso tiene potencial para ser titular en este equipo”, comenzó el exmediocampista del Palmeiras. Si bien López fue inicialmente pensado para ser una alternativa para los habituales titulares, el brasileño considera que tiene lo necesario para estar desde el primer minuto.

“Es perfecto para jugar junto a Julián Álvarez, tal como lo hace en Palmeiras”, resaltó Melo, en referencia a doble rol de finalizador y asistidor que tiene el delantero en el cuadro brasileño. No obstante, López todavía no ha logrado ganarse la titularidad a la vista de Scaloni, que solamente lo puso desde el inicio contra Puerto Rico en su debut, partido en el que aportó una asistencia para el 3-0 parcial de Alexia Mac Allister a los 36’.

Luego de ese encuentro, en el que pasó una hora dentro del campo de juego, el “Flaco” volvió a jugar contra Angola, Mauritania y Honduras, llegando a un total de 108 minutos con la Selección. Se espera que esta noche tenga chances de sumar más tiempo en cancha con el último amistoso previo al Mundial 2026 contra Islandia, programado para las 22:00 horas en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

El "Flaco" jugará su primer Mundial con Argentina.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026