Atención: los partidos del Mundial 2026 podrían interrumpirse por varias horas

En Estados Unidos son firmes ante la decisión de suspender un encuentro por la presencia de lluvias

Se tratará de uno de los Mundiales más importantes y singulares en la historia del fútbol porque dispone de tres sedes. Cada una presenta una característica que la hace única y en Estados Unidos existe la chance de que los partidos se puedan interrumpir de gran manera. Al punto de que la reanudación del juego podría llegar a demandar varias horas. Algo para lo que los hinchas no están preparados.

La advertencia la hace FIFA y también el gobierno estadounidense a las cadenas de televisación que vayan a transmitir los 90 minutos. Esto es producto de que las condiciones climáticas podrían afectar de gran manera el normal desarrollo de las jugadas. Al punto de que los árbitros fueron instruidos para que frenen la acción en caso de ser necesario y no reanuden hasta que una autoridad gubernamental dé la orden.

En el Mundial de Clubes varios encuentros superaron el margen de duración de 2 horas.

“Los partidos del Mundial podrían sufrir interrupciones muy largas por el protocolo de tormentas eléctricas de Estados Unidos. Tal como sucedió en el Mundial de Clubes, los partidos deben interrumpirse si se detecta un rayo en 13 kilómetros alrededor del estadio. Los jugadores deben ir al vestuario y se evacúa el público”, expresó The Athletic. Una medida que provoca asombro y molestia por la sede elegida para el certamen.

“Cada vez que se detecta la caída de un rayo dentro de ese radio, comienza una nueva cuenta de 30 minutos para poder volver a jugar; podría demorarse durante horas”, agrega. Si transcurren 22 minutos y vuelve a producirse un siniestro natural, el conteo nuevamente volverá a cero y esto puede llegar a generar que un primer tiempo se extienda por más del tiempo reglamentario.

Lo particular es que la medida se encuentra alcanzada para aquellos estadios que sean al descubierto. Hay otros que se encuentran totalmente techados y no permiten que los efectos del clima impacten sobre el campo de juego como también en las tribunas.

Una alerta que los hinchas argentinos deberán considerar de gran manera para el debut del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Frente a Argelia, el próximo 16 de junio, la acción se va a desarrollar en el campo de juego de GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Se trata de un inmueble que dispone de una capacidad de 76 mil espectadores, pero no cuenta con tribunas techadas. Por lo cual, una amenaza de lluvia podría dar como resultado que el final sea para después de las 18 horas.

La nueva regla de los 10 segundos de la FIFA en el Mundial 2026

Por otro lado, la FIFA lanzó un comunicado anunciando que habrá una serie de modificaciones en el reglamento para que los partidos adquieran un mayor grado de atractivo. Es por ello que se colocó una norma que fue bautizada como “10 segundos”. La intención es que los jugadores no demoren la reanudación de la acción y que esto le dé dinámica a lo que sucede en cancha.

Cada equipo cuenta con 10 segundos para poder realizar una variante. Ese es el tiempo que puede demorarse un jugador en abandonar el campo de juego. En caso de que supere la barrera establecida, el árbitro le señalará al futbolista ingresante que debe esperar un minuto del otro lado de la línea blanca para ingresar.

Esto es algo que Islandia sufrió frente a Japón en un amistoso reciente, porque tener un jugador menos le costó que le marquen el gol de la derrota. El árbitro no permitió que la modificación se lleve a cabo, y cuando el juego se reactivó, el conjunto de Asia aprovechó la ventaja en campo para marcar y así quedarse con la victoria cuando restaban cinco minutos para el final.